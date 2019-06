Kolín - Jedním z řady měst a obcí po celé republice, které poskytují zdravotní a sociální služby a mají s tím v současné době poněkud problém, je také Kolín. V návaznosti na nařízení vlády o navýšení platů pracovníků v sociální a zdravotní oblasti muselo město udělat neplánovanou a dosti značnou změnu ve svém rozpočtu.

Městský domov důchodců v Kolíně. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

„Navýšení platů je v pořádku, naprosto s tím souhlasím, lidé si to opravdu za svou práci zaslouží. Ale většinou to dříve fungovalo tak, že pokud vláda něco navýšila, reagovala na to také navýšením příspěvku. To se ovšem nyní nestalo,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar