/VIDEO, FOTOGALERIE/ Film známého českého influencera Kamila Bartoška, známého jako Kazma, vyprodal 17. srpna při kolínské premiéře oba sály Kina 99. Onemanshow: The movie si slavnostní premiéru pro pozvané celebrity odbyl v úterý 15. srpna, o den později proběhla v Praze předpremiéra pro veřejnost.

Velký zájem je o Kazmův film i v Kolíně. | Video: Petr Procházka

Před otevřením vstupních dveří už desítky nedočkavců čekaly před branami kina, poté se utvořila dlouhá fronta na občerstvení. Někdo sáhl po popcornu, jiní zase zakoupili nachos. „Máme oba sály vyprodané. To není při premiéře neobvyklé, ale dnes je zájem naprosto enormní,“ prozradila pokladnice Kina 99.

Ve velkém sále kolínského kina se premiéra prvního Kazmova celovečerního filmu spustila v 19:30, v malém sále pak o třicet minut později. „Jsme hodně zvědaví, moc nevíme, co od toho očekávat. Snad to nebude kravina a pobavíme se,“ doufali Katka a Jirka, kteří společně do Kina 99 na kolínskou premiéru dorazili. A nejsou jediní. Spekulací je mnoho, hodnocení různá.