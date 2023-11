/FOTOGALERIE/ Sto čtyřicet zemí světa navštívil za svůj cestovatelský život v Brně žijící fotograf a cestovatel Jiří Kolbaba. „Za tu dobu mě nikdy nikdo neuhodil, nenapadl, nepřepadl a když se mě někdo zeptá, které místo je nejnebezpečnější, odpovím, že dálnice D1 a při cestě sem jsem se o tom zase přesvědčil, řidiči vůbec nedodržují předpisy,“ zmínil v úvodu své besedy v Kolíně pro zhruba sto padesát fanoušků turistického ruchu.

Beseda o cestování po Africe s Jiřím Kolbabou v Kolíně | Foto: Zdeněk Hejduk

Akce se odehrála ve čtvrtek večer ve velkém sále Městského společenského domu v Kolíně. Kolbabovy přednášky jsou trošku jiné než ostatních cestovatelů, nelíčí chronologicky cestu z bodu A do bodu B, ale především komentuje své fotografie hlavně přírody, kterým tentokrát dominovaly snímky z parků či afrických safari. A také samozřejmě místních obyvatel.

„Rád fotím lidi a někdy si o pořízení snímku dovolím až poté, co je cvaknu, protože pak už by to nebylo tak autentické,“ pobavil diváky, které provedl zeměmi jako Mauricius, Seychely, Madagaskar, Zanzibar, Tanzanie nebo zajímavě znějící Mafia či Keňou. Při přednášce tradičně sálem chodil a občas zabrousil i mimo téma. „Nejlepší místo na světe je Island, neznám jiné fotogeničtější místo,“ chválil Kolbaba.

Fotografie je jeho láska, takže si neodpustil svoji tradiční přednášku o focení, zlatém řezu, a především z jeho pohledu nesmyslnosti fotit na výšku, což podle něj dělají všichni majitelé mobilních telefonů. „Většinou to především dámy svádějí na sociální sítě, já dávám fotky na Instagram i Facebook a všechny jsou na šířku“ uzavřel téma. Definitivní tečku pak udělala opět tradiční soutěž o kalendáře a bedekry i závěrečná autogramiáda.