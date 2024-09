Labe dosáhlo kulminace v Kolíně během úterý. V úterý dopoledne Kolín vyhlásil třetí povodňový stupeň, zároveň ale uvolnil některá opatření. Po několika dnech byly otevřeny hřbitovy. Navečer pak starosta Michael Kašpar potvrdil, že je Labe za kulminací, pozvolna klesá. „Buďme ale dál opatrní. Hladina je ale stále vysoko,“ sdělil starosta ve videovzkazu na sociální síti.

close info Zdroj: Povodí Labe zoom_in Stav na Labi v Přelouči k 18. září ráno

Voda způsobovala i v úterý potíže. Na Zálabí už v pondělí zatopila parovod a někteří obyvatelé byli i v úterý odstřiženi od dodávky tepla. Web společnosti Veolia Energie Kolín uvádí, že situace by se měla vyřešit během středy. Společnost Energie AG Kolín a.s. pak v úterý večer informovala, že od noci na středu bude do části skupinového vodovodu Kolín nacházejícím se na pravém břehu Labe dodávaná pitná voda, která má v parametrech železo, mangan, chemická spotřeba kyslíku, barva a zákal mírně překročené limity pro pitnou vodu.

„Důvodem je skutečnost, že vlivem částečného zaplavení prameniště Tři Dvory došlo ke zhoršení kvality surové vody. Tato surová voda je následně v úpravně vody, kde se vyrábí voda pitná, hůře upravitelná. Dodávaná voda je nadále pitná. Zvýšená koncentrace železa může způsobit zákal ve vodě a železo je možné cítit i na chuti vody. Z preventivních důvodů přikračujeme i k vyššímu chlorování pitné vody. Chlorování vody slouží k hygienickému zabezpečení, tedy k odstranění případných mikroorganismů,“ píše se ve vyjádření společnosti.

Energie AG Kolín uvedla, že toto opatření se týká lokalit na pravém břehu, tedy Zálabí, Sendražic a Spálenky - a dále obcí Veletov, Konárovice, Tři Dvory, Ovčáry, Volárna a Velký Osek. „Předpokládáme, že situace se vrátí do normálu v průběhu tohoto týdne,“ avizuje společnost

Během noci Labe dál klesalo a ve středu v 6 hodin ráno se v oblasti Přelouče dostalo na první povodňový stupeň.

Povodňová situace v Kolíně, 16. září 2024 v 11.00 | Video: Deník/Irena Blahníková

Už v pondělí začala klesat řeka Výrovka na sledovaném místě v Plaňaněch. Povodňový stav zde byl v úterý ve 4 hodiny ráno odvolán. Během úterý normální stav potvrdilo i město Pečky. „Výrovka se pomalu vrací k normálu. K poklesu hladiny dochází i na horním toku. Jsme moc rádi, že v našem regionu voda nezpůsobila škody. Park je opět volně přístupný,“ uvedli zástupci radnice na Facebooku.

Slunečné počasí

Do konce týdne má být slunečné počasí. Mezinárodní meteorologický portál yr.no predikuje pro Kolínsko převážně jasno, teploty lehce nad 20 stupňů. Stejný výhled má i Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Ke středečnímu ránu bylo Kolínsko i nadále v rámci výstrahy ČHMÚ v pásu, kde ještě platí výstraha s nejvyšším stupněm povodňového ohrožení. ČHMÚ výstrahu průběžně aktualizuje. Situace se tedy během dne může změnit.