Město Kolín upozornilo občany, že predikce na Labi se pohybují mezi padesátiletou a stoletou vodou. „Klíčové budou v tomto směru srážky v sobotu a v neděli, které ještě modely nedokáží úplně s přesností předpovědět,“ upozornilo v pátek večer město a odkázalo na možnost sledování aktuálního stavu na webu Českého hydrometeorologického ústavu (nebo Povodí Labe). Konkrétně jako důležitý uvedla radnice stav na sledovaném místě v Přelouči v Pardubickém kraji.

V sousedním Pardubickém kraji už hlasí Labe stupně povodňové aktivity. Přímo v Přelouči byl sobotu ráno zaznamenán první stupeň povodňové aktivity. Jeho hranice 240 centimetrů zde byla překročena v šest hodin ráno a od té doby hladina stoupá, v 9 hodin byla na 274 centimetrech. Druhý stupeň je zde vyhlášen při 330 centimetrech, třetí při 400 a stupeň extrémní povodně při 487 centimetrech. Současný výhled hovoří o tom, že situace se bude během soboty zhoršovat a hladina by se měla přiblížit trojce, překročit by ji však neměla.

Navzdory tomu však v sobotu dopoledne informoval starosta Kolína Michael Kašpar, že aktuální informace po zasedání Krizového štábu kraje vypadají mnohem lépe, než se předpokládalo. „Vypadá to na příznivější předpověď ohledně srážek kolem povodí Labe. Podle nejnovější predikce by Labe mělo dosáhnout své kulminace v pondělí. Nicméně důležitá informace je, že aktuální predikce je výrazně lepší, než tomu bylo v pátek. V tuto chvíli to vypadá, že Labe by mělo dosáhnout pětileté vody. To je opravdu výrazně lepší situace. V tuto chvíli tedy nehrozí bezprostřední ohrožení v Kolíně," konstatoval. Zároveň ale zdůraznil, že situace se může měnit. „Bedlivě ji sledujeme. Buďme, prosím, nadále opatrní. Děkuji," vyzval občany.

Město Kolín už v pátek uzavřelo parky, hřbitovy i Kmochův ostrov. Hladina rybníku Haltýř v Sendražicích je preventivně snižována už od čtvrtka.

Stoupají i další řeky. Podle webu Povodí Labe Výrovka v Plaňanech byla ještě v pátek ráno na 66 centimetrech, při sobotní 9. hodině už to bylo 109 centimetrů. První stupeň povodňové aktivity se tu vyhlašuje až při 150 centimetrech.

S predikcí povodňového stavu byla v pátek odpoledne demontována v Pečkách lávka pro pěší přes Výrovku.

Demontáž lávky přes Výrovku v Pečkách, 13. 9. 2024 | Video: HZS Středočeského kraje

Český Brod, kde teče Šembera, vyzval už ve čtvrtek občany, aby nepodcenili situaci. V pátek odpoledne město informovalo, že v rámci ORP jsou zaznamenány stoupající hladiny toků a situace se sleduje. „Upozorňujeme majitele nemovitostí v blízkosti vodních toků na nebezpečí zpětného vzdutí dešťovou kanalizací. Silnice Zahrady-křižovatka u trianglu je UZAVŘENA. Silnice je uzavřena z důvodu vysokého rizika pádu podmacenych vyvracenych stromů," hlásilo město v pátek později odpoledne.

S dopady počasí bojují hasiči po celém Středočeském kraji. Od páteční 18. do sobotní 6. hodiny zaznamenali 263 mimořádných událostí. „Z toho vyjeli k 55 událostem, které byly spojeny s povodněmi, a 188 mimořádných událostí bylo z důvodu větru," uvedla hejtmanka Petra Pecková. A náročná služba pokračuje.

„V Dolních Chvatlinách na Kolínsku přečerpáváme vodu z rybníka. V Šestarech na Praze-východ řešíme sesuv svahu na komunikaci. Místo jsme zabezpečili, ale s odstraněním musíme počkat. Zatím nejvíce čerpáme ze sklepů," napsali hasiči na platformě X v 10 hodin dopoledne