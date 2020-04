ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Přípravek pro dezinfekci rukou si budou moci lidé vyzvednout ve dvou termínech: ve čtvrtek 9. dubna od 14 do 20 hodin a v pátek 10. dubna od 8 do 12 hodin.

Výdejní místa se shodují s volebními okrsky. Je zde ale několik výjimek: v Sendražicích je výdejní místo v budově hasičské zbrojnice na adrese Hlavní 32, nikoli v budově základní školy. Pro příměstskou část Štítary a pro oblast Na Výfuku je výdejním místem budova hasičské zbrojnice na adrese Radovesnická 237, nikoli klub seniorů. Okrsek číslo 4 je pak budova Střední odborné školy stavební v ulici Klicperova, tedy stejně jako u posledních voleb, nikoli v budově ZZN.

V Zibohlavech se odehraje roznos dezinfekce přímo do domácností ve čtvrtek od 14.30 do 20 hodin sborem dobrovolných hasičů.

„Seniorům nad 80 let bude lahvička s dezinfekčním prostředkem doručena do místa bydliště do konce příštího týdne,“ doplnila Šárka Hrubá. Při převzetí dezinfekce se budou muset Kolíňáci prokázat průkazem totožnosti, např. občanským průkazem, cestovním pasem a podobně.