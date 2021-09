V rámci integrace Kolínska do Pražské integrované dopravy dojde v Kolíně k několika změnám. Obec Veltruby, která využívá linku číslo 9 MHD Kolín, požádala o redukci spojů, protože se nově kryly s příměstskými spoji. Město Kolín toho podle slov místostarosty Michala Najbrta využilo tak, že v rámci MHD posílilo dopravní obslužnost lokality Spálenka, kde za posledních pár let vyrostlo zhruba šedesát nových rodinných domů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Dříve tam zajížděl jeden až dva spoje za den, nově to bude ze Spálenky do centra pět spojů, přidali jsme jeden ranní, a zpět tři spoje. Během podzimu tuto změnu chceme vyzkoušet a oslovit obyvatele této lokality, jestli jim to takto bude vyhovovat,“ popsal místostarosta s tím, že úpravy spojů se dějí vždy ke konci kalendářního roku, proto chce město v té době dořešit, zda by lidem případně vyhovovala ještě nějaká úprava. „Na případných změnách se domluvíme s Okresní autobusovou dopravou Kolín (OAD) a spoje budeme korigovat,“ dodal místostarosta. Poprvé se nové spoje na Spálenku rozjedou 1. září.