Začalo to zdánlivě nevinně. Mladíka kontaktovala přes komunikační platformu neznámá osoba s nabídkou zdánlivě lukrativní brigády spočívající v lajkování různých příspěvků na sociální síti. „Za to, že olajkuje video, udělá screenshot obrazovky jako důkaz a zašle jí vše, dostane výplatu. Finanční odměnu ve výši 120 korun skutečně dostal, což ho přesvědčilo, že jde o seriózní firmu a fajn brigádu – za jeden lajk stovka na účtě,“ popsala mluvčí policie Michaela Richterová, jak vše začalo.

| Video: Youtube

Posléze osoba vydávající se za marketingovou poradkyni mladíkovi nabídla o něco „serióznější“ práci s větším přivýdělkem: spočívala v tom, že mu firma pošle na účet peníze, které bude on po různých částkách podle pokynů rozesílat dál jako výdělek dalším lidem za lajkované příspěvky.

„Tento krok, kdy on přeposílal peníze ze svého účtu, ho dostal do takříkajíc vyššího levelu a tím získával vyšší odměny. Po několika dnech mladík povýšil tím, že přeposílal obdržené peníze do zahraničí, přičemž z každé transakce měl tříprocentní provizi,“ doplnila mluvčí s tím, že v této fázi mladík obdržel na svůj účet od společnosti finanční obnos a ten dle instrukcí zasílal na kryptoměnové peněženky.