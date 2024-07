Už na začátku prázdnin mohli řidiči na silnicích zaznamenat zvýšený počet policistů. „Posílený výkon služby se projevil zejména v kontrolách rychlosti a dalších dopravně bezpečnostních opatřeních, která měla za cíl zajistit bezpečnější cestování pro všechny účastníky silničního provozu,“ sdělila Iva Nasadošová.

Ve čtvrtek 4. července se kolínští dopravní policisté zaměřili především na dodržování povolené rychlosti. Další dopravně bezpečnostní akce probíhaly i v neděli 7. července a v pondělí 8. července. Policisté během těchto tří dnů zkontrolovali téměř šest desítek vozidel. „Výsledkem těchto kontrol bylo udělení 31 pokut v celkové výši 53 500 korun. Další tři přestupky byly oznámeny správnímu orgánu k projednání,“ doplnila policistka.

Rekordmanem kontrol se stal řidič, který se rozhodl na to „pořádně šlápnout“ na silnici I/12. Spáchal hned tři přestupky najednou. Ve směru na Kolín to rozjel rychlostí 117 kilometrů v hodině, když ho zastavili policisté. A ti vzápětí zjistili, že velká rychlost je jen jedním z jeho hříchů. „Nebyl držitelem patřičného řidičského oprávnění. Situaci ještě zhoršil pozitivní výsledek orientačního testu na přítomnost návykových látek – amfetaminu a metamfetaminu. Řidič se následně bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření vč. odběru krve, které by přítomnost návykových látek eventuálně vyvrátilo,“ vyjmenovala Iva Nasadošová.

Dopravní akce budou pokračovat i v dalších dnech.