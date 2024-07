Událost se řešila i na sociální síti. "Co se dnes kolem 3h ráno v Kolíně? Vrtulník asi a policajti se někam hnali," zněl zakládající příspěvek diskuze ve skupině Naše Zálabí na Facebooku. "Na Zálabí byl slyšet zvuk, jako by něco explodovalo", Taky mi to přišlo", Taky jsem to postřehla", pokračovala diskuze.

Kolínský deník se proto obrátil s dotazem na Policii ČR. Vlasta Suchánková z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje však odpověděla, že policie žádnou událost neevidovala. "K vašemu dotazu vám mohu sdělit, že v inkriminovaný čas, tedy v noci ze soboty na neděli, jsme ve vámi uváděné lokalitě neřešili žádnou událost, v rámci které byl povoláván vrtulník – ať už třeba k dopravní nehodě, nebo jiné události. Integrované operační středisko nemá též oznámenou žádnou událost, jak s účastí Letecké služby Policie ČR, tak případ střelby či výbuchu. Současně ani policie z Územního odboru v Kolíně neeviduje, nevyjížděla a neřeší žádnou událost popisovanou ve vašem dotazu," sdělila.