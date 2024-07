Událost se řešila i na sociální síti. „Co se dnes kolem 3h ráno v Kolíně? Vrtulník asi a policajti se někam hnali," zněl zakládající příspěvek diskuze ve skupině Naše Zálabí na Facebooku. Vývoj diskuze pak naznačoval, že zvuk zaznamenalo více obyvatel města: "Na Zálabí byl slyšet zvuk, jako by něco explodovalo…", "Taky mi to přišlo…", Taky jsem to postřehla…".

Kolínský deník se proto obrátil s dotazem na Policii ČR. Vlasta Suchánková z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje však odpověděla, že policie žádnou událost neevidovala.

„K vašemu dotazu vám mohu sdělit, že v inkriminovaný čas, tedy v noci ze soboty na neděli, jsme ve vámi uváděné lokalitě neřešili žádnou událost, v rámci které byl povoláván vrtulník – ať už třeba k dopravní nehodě, nebo jiné události. Integrované operační středisko nemá též oznámenou žádnou událost, jak s účastí Letecké služby Policie ČR, tak případ střelby či výbuchu. Současně ani policie z Územního odboru v Kolíně neeviduje, nevyjížděla a neřeší žádnou událost popisovanou ve vašem dotazu," sdělila.