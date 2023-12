Většinu termínů nadcházející plesové sezony v Kolíně plní plesy maturitní. Těch nematuritních poskrovnu a podle ředitele Městského společenského domu Zdeňka Hejduka navíc postupně mizí. „Neškolní plesy nám ubývají. Ještě před pár lety to byly tradiční akce, které však už nemá kdo pořádat a zároveň o ně klesl zájem," řekl Hejduk a připomněl, že z programu zmizely třeba rybářský či myslivecký bál, ples hokejistů či ples drobných podnikatelů a živnostníků. Jejich konec navíc urychlila pandemie covidu. Řada akcí se už po ní neobnovila.

I přesto se lidé stále mohou na "dospělé plesy" těšit. V sobotu 27. ledna se koná již 30. ročník plesu města Kolína, který je pořádaný pro zaměstnance úřadu a další zájemce. V ceně lístku 350 korun je i večeře. O necelý měsíc později, tedy 17. února, se koná jezdecký bál určený pro milovníky koní. Na 8. března pak zve na svůj bál Oblastní nemocnice Kolín. Plesovou sezonu pak uzavřou 6. dubna manželé Zubákovy se svým plesem 1. republiky a 12. dubna bál letecké základny Čáslav.

XIX. reprezentační letecký ples 21.základny taktického letectva Čáslav

„Tyto akce jsou často určené pro primárně pro členy dané organizace, takže sehnat na ně lístek takříkajíc z venku bývá obtížné," podotkl Hejduk.

Naopak maturitní plesy frčí podle něj ve velkém. „Studenti se předhání, kdo udělá větší show a pozve si známější osobnost. Za zmínku z poslední doby stojí Helena Vondráčková či Michal Hrůza,“ poznamenal ředitel. Podle jeho názoru jsou nejpropracovanější plesy maturantů z kolínského gymnázia, ostatní za nimi ale o moc nezaostávají. „Gymnazisté si kupují maximálně počet lístků, mají naprosto vyprodáno,“ dodal Hejduk.

Maturitní ples třídy 4.B4 kolínského gymnázia v Městském společenském domě v Kolíně

Komu se však nechce čekat až do ledna, může si čas zkrátit věnečky v tanečních. Jeden z nich se rovněž koná v Městském společenském domě, a to 15. prosince od 19 hodin pod vedením manželů Zubákových, kteří taneční v kolínském kulturním domě provozují už mnoho let. Na 16. a 17. prosince jsou pak naplánované věnečky v domově dětí a mládeže na Zámecké pod vedením manželů Kuprových. V první případě od 18, ve druhém od 16 hodin.

„Taneční Zubákových jsou u nás už dlouholetá tradice a o jejich prodloužené a věneček bývá velký zájem. Věneček je svým způsobem plnohodnotným plesem a zakončením pro účastníky tanečních. Hraje živá kapela a tančit mohou samozřejmě i ostatní příchozí,“ okomentoval Hejduk.