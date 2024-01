Během covidové pandemie vznikl v danění piv velký zmatek. „Byl v tom hrozný guláš,“ okomentoval již dříve tehdejší situaci majitel restaurace Zimní stadion a Česká Koruna Miloš Vejdělek. „Na pivo v hospodě na půllitru byla daň 10 procent, ale pokud si ho někdo chtěl odnést ve džbánku, už to bylo 15 procent. A pokud někdo přišel s PET lahví, tak jsme měli zvolit danění 21 procenty. Asi si dovedete představit, jak to vypadalo. Lidé si koupili čtyři půllitry a pak si to přelili,“ popsal loni na podzim.