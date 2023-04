/VIDEO/ V kolínské vodovodní síti hygienici zachytili nález bakterie legionella. Ta se může vyskytnout v teplé vodě, jenž má mezi 20 a 45 stupni a může způsobit respirační onemocnění. Obavy, vyjadřované na sociálních sítích jsou však podle odborníků zbytečné, jelikož se celorepublikově nejedná o ojedinělý výskyt.

Výskyt bakterie legionella v pitné vodě v Kolíně | Video: Deník/Petr Procházka

Nižší jednotky hospitalizovaných případy potvrdila ústavní hygienička Oblastní nemocnice Kolín Jaroslava Jirků. „Vyzývám občany, aby zbytečně nepanikařili. Jde o běžný celosvětový problém, jenž se mírně zhoršil loňským prudkým nárůstem cen energií a následnými úsporami při ohřevu vody. Hospitalizovaní jsou v jednotkách, nejde o žádnou epidemii jako v případě covidu,“ řekla.

Legionella je respirační onemocnění, které lidé sami doma neurčí. To zajistí až speciální test v nemocnici. K nákaze může dojít při sprchování vdechnutím bakterie, možnost onemocnění při požití kohoutkové vody je mizivá. Podle hygieniků je v České republice hlášeno ročně okolo 200 až 300 potvrzených případů. „Středočeský kraj zaznamenává zhruba čtyřicet až padesát hlášených případů ročně,“ uvádí středočeští hygienici na svém webu.

K situaci se ve středu 12. dubna večer vyjádřil u příspěvku na Facebooku starosta Kolína Michael Kašpar: „O problému jsme dostali informaci dnes odpoledne od zástupce jednoho Společenství vlastníků jednotek. Obratem jsme oslovili vedení Energie AG. Ti situaci prověřují (jedná se údajně o lokální problém teplé vody, nikoliv studené - pitné). Zítra ráno nám bylo přislíbeno jejich vyjádření, které by měli dát na web i FB Energie.“

Společnost Energie AG se k problému vyjádřila ve čtvrtek 13. dubna krátce po poledni: „V současné době jsme byli upozorněni na výskyt u dvou odběrných míst, kde je prováděn ohřev vody přímo v objektu. Se zástupci Společenství vlastníků jednotek je domluveno provedení termo dezinfekce, která se neobejde bez součinnosti všech napojených uživatelů bytů.“

Firma taktéž uvedla, že ačkoliv to ze zákona není její povinností, dlouhodobě provádí preventivní opatření jako například pravidelné provádění vzorků ukazatele legionelly na výstupu teplé vody z centrálních výměníkových stanic, nastavení ohřevu teplé vody na minimální teplotu vratné cirkulace 45°C a její dálkové sledování, pořízení přenosného zařízení pro možnost dávkovaní dezinfekčního prostředku či realizace průtokového ohřevu vody s minimálním zásobníkovým objemem teplé vody.

Viktoria Severynová si však podle svého vyjádření v komentáři u příspěvku na Facebooku vodu raději otestuje ještě sama. „Beru si vzorek teplé vody do práce na mikrobiologii, a pokud vyroste legionella i u nás z kohoutku, no nevím, asi to bude prů*er,“ napsala na sociální síť.

„Moje babička na to loni zemřela,“ přidala smutnou zprávu Lucie Rašková.