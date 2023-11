/VIZUALIZACE, VIDEO/ Kolem rybníku Peklo, který se nachází za vodárnou a vede tu oblíbená vycházková trasa, vznikne nová naučná stezka. Zatím bude mít devět zastávek, v budoucnu by ale měly přibýt další. A snad i lávka nad vodou.

Kolem rybníku Peklo vznikne naučná stezka. | Video: Petr Procházka

Projektu se ujme společnost Awocado z Hradce Králové, která už pro Kolín navrhla a realizovala naučnou stezku v Borkách. Kolínský starosta Michael Kašpar sdělil, že stezka bude začínat u moštárny a končit bude na druhé straně Pekla. „Máme tam navržené cedule, které lidé znají z lesoparku Borky. S těmi jsme spokojení, takže jsme neměli důvod k tomu neoslovit tutéž firmu,“ řekl.

Vzdělávací tabule by na místě měly být do konce prosince. Stezka se má týkat historie zdejší lokality, hospodaření s vodou či historie mlýnů, které se tam v minulosti nacházely. Část bude naučná, ale část se zaměří i na menší děti a bude spíše herního charakteru. To se podle starosty bude týkat například poznávání přírody. „Zároveň bude součástí stezky i hra na mobilní telefon pro děti, kde budou něco hledat, něco vyplňovat či na něco odpovídat,“ vysvětlil Michael Kašpar.

Kam na svatomartinské hody? Slavnostní menu nabízí restaurace i školní jídelna

Podobná hra s veverkou již existuje v Borkách. „S odborem životního prostředí jsme to navíc vymysleli tak, že hry budou dvě. Ještě nebudu prozrazovat téma, ale týkat se to bude Pekla a vody. Jedna se bude spouštět z jednoho konce trasy a druhá z opačného,“ prozradil starosta Kašpar. Město tím chce lidi motivovat k tomu, aby trasu chodili oběma směry a zároveň, aby cesta byla ještě atraktivnější.

Celá stezka včetně výroby devíti tabulí, grafického zpracování a namalování obrázků vyjde na 433 tisíc. Hotová by měla být do poloviny prosince. „Věříme, že se to bude lidem líbit. Předpokládám, že více lidí tam asi bude chodit až na jaře, k dispozici to každopádně bude už v zimě,“ podotkl starosta.

Pokračování přes vodu

Již nyní řeší radnice i další prodloužení naučné stezky Peklo pod skálu a částečně přes vodní hladinu. To se momentálně projektuje, jelikož budou nezbytné stavební úpravy. „To by měla být druhá fáze tohoto projektu. Počítáme s tím, máme na to připravené finance. Ale je to trochu složitější, protože pro dokončení okruhu se budou muset lidé dostat nahoru po skále, takže se musí vyřešit bezpečnost,“ doplnil Michael Kašpar. Druhá část pekelní stezky by mohla být hotová už příští rok.