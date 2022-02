Další sbírka probíhá také v hospůdce na hřišti ve Velkých Chvalovicích.

„Nabízíme také pomoc ukrajinským občanům, kteří mají v Pečkách a Velkých Chvalovicích trvalý pobyt. Psát mohou na adresu kancelarstarostky@pecky.cz - stejně jako ti, kteří chtějí pomoci rodině či známým s opuštěním Ukrajiny,“ informovala starostka Alena Švejnohová s poděkováním všem kolegům z radnice i dobrovolníkům, kteří už se na pomoci podílejí.

Stejné věci jako v Pečkách začali v pondělí shromažďovat také v Českém Brodě, v rodinném centru Kostička na náměstí Arnošta z Pardubic. Přinést je tam je možné ještě v úterý od 10 do 20 hodin. Vybrané věci poputují k ukrajinským rodinám, které jsou ubytovány u Českého Brodu, zbytek organizátoři odvezou do Prahy na sběrné místo.

Co se týče oblečení, jedná se především o věci na děti od devíti měsíců do sedmi let. Vše by mělo být zabaleno, nejlépe v krabicích. Ideálně by oblečení a hračky měly být odděleny od ostatních věcí, usnadní to následné třídění.

Český červený kříž v Kolíně vybírá v odběrovém místě v Husově ulici zdravotnický materiál, konkrétně obvazy, obinadla, sterilní čtverce, cívkové náplasti, trojcípé šátky, dlahy typu SAM, termo/izometrické fólie, zaškrcovadla, turnikety, vyšetřovací rukavice. Sbírka potrvá do 6. března, ve všedních dnech od 12 do 19.30 hodin, v neděli od 9 do 19 hodin.