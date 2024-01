/ROZHOVOR/ Známý bezdomovec Pavel Kovařík skončil minulý týden v kolínské nemocnici, kde musel podstoupit amputaci nohy. Jeho situace zvedla velkou vlnu solidarity. Mnozí mu nyní chtějí pomoci.

Pavel jako člen pořadatelské služby na hřišti FK Kolín. | Foto: Deník/Michal Bílek

Pavla Kovaříka (*1966), zná mnoho Kolíňáků. Fotbalisté ho pamatují z období přibližně před deseti lety, kdy vypomáhal v pořadatelské službě na stadionu FK Kolín. Kromě charakteristického plnovousu, který mu vynesl přezdívku "Jumanji", neodpovídal zažité představě bezdomovce - vždy slušný, optimistický a s rozsáhlými teoretickými fotbalovými znalostmi. Přesvědčil se o tom i František Straka při své návštěvě kolínského hřiště v roce 2012. Svědci oné události dodnes s úsměvem vzpomínají jak Kovařík k překvapené sparťanské legendě zcela bez respektu přistoupil a pustil se s ní do odborné fotbalové debaty. I tato příhoda mu vynesla další přezdívku- "Abramovič".

Před několika dny vzbudila velkou pozornost na kolínských sociálních sítích informace, že byl Pavel hospitalizován a přišel, zřejmě následkem silných mrazů, které trávil venku, o nohu. LIdé v příspěvcích vyjadřují podporu a nabízí pomoc, jeden komentář za všechny: "Několikrát v roce Pavlovi pomůžeme jako místní hasiči, vždy popovídáme, poskytneme co se týče oblečení, cigaret, je hodný, neškodný, trochu mluvka. Dlouho jsem ho neviděl. Jsem ochotný mu pomoci s nějakou péčí, ubytováním, nějakou částkou." lze se k Pavlovi dočíst ve skupině Můj Kolín na Facebooku.

Titulní obrázek vlákna o Pavlovy ve skupině Můj Kolín na Facebooku.Zdroj: FB/Můj Kolín

Deník se spojil s Růženou Klepišovou, která Pavlovi dlouhodobě pomáhá a, kterou při hospitalizaci uvedl i jako svou kontaktní osobu. Z tohoto titulu může poskytovat informace, které čtenářům nyní přinášíme.

Jak dlouho se s Pavlem znáte?

RK: Pavlíka znám čtyři a půl roku, chodil do restaurace, kde jsem pracovala. Chodil za mnou i do nynějšího zaměstnání v baru v Kolíně, kde mi různě pomáhal, například zametal před provozovnou. Pavel údajně pochází ze Starého Kolína, kde by snad měli stále bydlet jeho strýc a teta, se kterými však není v kontaktu a nikdy o nich nemluvil. Známá se se s těmito lidmi nyní pokouší spojit.

Jak se Pavel ocitl v nemocnici?

RK: Bylo to minulý čtvrtek 18. ledna. Byly mrazy. Jedna další paní Pavlovi vyjednala ubytování na kolínském zimním stadionu, kde měli jedinou podmínku - čisté oblečení. To se sehnalo a Pavel se k nám přišel na toalety převléknout. Dohlédnout na něj šel jeden z hostů a po chvíli se vrátil s tím, že to nejde. Oblečení bylo vrostlé do masa. Ihned jsme volali dispečink, který vyslal záchranku a Pavla odvezli. Druhý den jsem volala do nemocnice, kde mi řekli, že Pavla připravují na amputaci, noha už nešla zachránit. Včera jsem byla v nemocnici, Pavel je stále v umělém spánku. Podle paní doktorky by se jeho stav měl lepšit. Situaci ale prý komplikuje plicní onemocnění z minulosti - Pavel je kuřák. Kolínské nemocnici chci vyjádřit obrovské poděkování, jak se o Pavlíka starají.

Pavlův příběh vzbudil mezi lidmi obrovskou solidaritu, píše vám mnoho lidí, překvapilo vás to?

RK: Ano, ale velmi pozitivně, je úžasné, že lidé chtějí pomoci. Na messenger mi chodí desítky zpráv, kde lidé nabízejí nejrůznější pomoc. Začneme to řešit, jakmile to Pavlův zdravotní stav dovolí.