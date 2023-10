U sokolovny vzniká nová pěší zóna. Hotovo by mělo být v prosinci

Šárka Hrubá sdělila, že odbor investic a územního plánování vypsal výběrové řízení na zpracování dopravní studie, která bude řešit hlavně konkrétní možnosti řešení dopravní a pěší obslužnosti v dané lokalitě. „Zejména pak vytvoření maximálního počtu parkovacích stání, ale pouze do té míry, aby nebyla degradována kvalita bydlení v místě a zároveň se připravil podklad pro následnou revitalizaci zeleně,“ podotkla. Studie by měla být připravená v dubnu 2024. Poté se začne s přípravou projektové dokumentace tak, aby se nejlépe v roce 2025 přistoupilo k realizaci. Očekávané navýšení parkovací kapacity je odhadováno zhruba o 40 procent. Rozměry stání totiž mají již nějaký čas nové větší šířkové parametry. Důsledkem toho je asi patnácti procentní úbytek současných parkovacích ploch při pouhém přeznačení.

Kritický stav

Současný stav parkování například na sídlišti „U Jána“ označil ředitel Městské policie Kolín Viktor Prokeš za kritický. Strážníci podle jeho vyjádření velkou parkovací „přeplněnost“ monitorují. „Otázkou je, jaká je budoucnost. Začít stání zpoplatňovat? Že by každý byt dostal zdarma jedno místo a každé další by stálo určitý poplatek. To je samozřejmě jen má teze, ale možnost by to byla. Lidé by třeba začali více používat autobusy a dopravě by se ulevilo,“ míní ředitel.