Zakoupená plocha má zhruba čtyři hektary. Jde o srovnatelnou rozlohu, jakou má Retail park Ovčáry momentálně.

Obchody jsou zatím tajemstvím

Už nyní zde mohou lidé nakoupit v supermarketu, řeznictví či lékárně. K dispozici jsou zde i nabíječky na elektromobily, bezdotyková myčka aut a nově i samoobslužná čerpací stanice pohonných hmot. Jaké nové obchody mají v zóně vzniknout do budoucna, ale zatím zůstává tajemstvím. Společnost Patria RP se k plánům přes výzvy Kolínského deníku nevyjádřila. Jedinou již známou novinku tak potvrdila místostarostka Iveta Mikšíková. „U Kolína bude McDonald's. Nyní žádají o stavební povolení, pokud jej už nezískali,“ řekla.

Podle dostupných informací by se měl otevírat v listopadu, stavba však ještě ani nezačala. Provozovatel obchodního centra již tento fastfoodový řetězec na svých webových stránkách uvádí, zatím však s poznámkou „připravuje se“.

Kvalitnější oblečení? Něco pro malé děti?

Retail park Ovčáry si za svou existenci našel spoustu zákazníků. Jedním z nich je například Ladislav Ryšavý. „Bydlím nedaleko, takže na běžný nákup je to pro ideální varianta. Nemusím se trmácet přes celý Kolín,“ shrnul, proč se do nákupní zóny pravidelně vrací. Plánované rozšíření nákupní plochy ho ale prý překvapuje. „Je toho tady docela dost. Možná bych však ocenil prodejnu nějakého kvalitnějšího oblečení či vinárnu,“ řekl.

Na nové obchody je zvědavý i Jiří Hulubec. „Mohl by tu být třeba nějaký se sportovním oblečení,“ podotkl a zároveň doplnil, že oceňuje i plán v podobě fastfoodu.

V tom s ním naopak nesouhlasí Zuzana Šťastná. „Raději bych něco se zdravější stravou, na rychlá občerstvení moc nejsem. Není to zdravé a ani mi to nijak extra nechutná. Ale ráda se nechám příjemně překvapit. Ještě by tu mohlo být něco pro malé děti,“ myslí si žena, která přijela na nákup se svou dcerou.