/FOTOGALERIE, VIDEO/ Koncem září by měl být opět zcela průjezdný velký kruhový objezd u vlakového nádraží v Kolíně. Ten je částečně uzavřený od začátku srpna, jelikož se na něm začala propadat vozovka. Po jejím odstranění našli pracovníci firmy Energie AG Kolín tři velké jámy vymleté vodou.

Na kruhovém objezdu nyní brousí poškozený povrch. | Video: Petr Procházka

Obrovské, až šest metrů hluboké kaverny zde vymlela voda, která vytékala z rozpadlé kanalizace. Tu Energie AG Kolín opravila a začal složitý proces opětovného zasypání děr. Kolínský místostarosta Michal Najbrt připomněl, že místo je stále v majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR a tudíž bylo nutné postupovat podle jeho stanov. „Dosypávaná hlína se každých 30 centimetrů musela zhutnit a každých 60 centimetrů se pak prováděly hutnické zkoušky,“ informoval.

Nyní jsou jámy již kompletně zaplněné a práce se blíží po měsíci a půl svému konci. V současné době zde fréza brousí okolní asfaltový povrch, který poškodily těžké stroje pracující na opravách kanalizace. Mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá sdělila, že podle aktuálních informací Energie AG bude v tomto týdnu probíhat frézování povrchu a následně pokládka asfaltu. „Předpokládány termín dokončení prací je koncem září,“ doplnila. K dokončení oprav tedy dojde téměř dva měsíce od propadu.

Doposud je provoz na kruhovém objezdu do značné míry omezený, například do ulice Dukelských hrdinů vedoucí k nádraží se nedá dostat vůbec a do Jaselské se dá odbočit jen ze sousedící ulice U Křižovatky.

Na dokončení kruhového objezdu však čeká další nutná investice. Současná objízdná trasa, tedy ulice Plynárenská, se totiž dočká rekonstrukce. Již nějakou dobu je plná děr, v současné době ji navíc využívají všichni, kteří by jinak na kruhovou křižovatku vjeli po Havlíčkově. A to stavu asfaltového povrchu ještě více uškodilo.