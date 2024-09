Operátor/ka ve výrobě vodičů a kabelových svazků - Kolín První kontakt: Krejčíková Dagmar, Pospíšilová Markéta, tel.: 321 579 051, Po - Pá 9 - 15 hod, e-mail: kariera@spel.cz osobně: Po - Pá 9 - 15 hod. První smlouva na 1 rok, s předpokladem na dobu neurčitou. Co bude Vaší pracovní náplní? Výroba kabelových svazků dle výkresové dokumentace (odizolování, krimpování, štítkování) Manuální činnost ve výrobě - pájení a zapojování konektorů. Co od Vás požadujeme? SOU/SŠ vzdělání technického směru (výhodou obor elektro) Pracovní zkušenost z obdobné pracovní pozice z výrobní společnosti výhodou Orientace ve výkresové dokumentaci výhodou Manuální zručnost a technické myšlení Spolehlivost, pracovitost a ochotu pracovat na směny (2 směny). Co Vám můžeme nabídnout? Silné zázemí úspěšné a stabilní společnosti Samostatnou pracovní pozici ve stále se rozrůstající společnosti Moderní pracovní prostředí a stabilní pracovní kolektiv Jistotu pracovní smlouvy s možností pracovat na dobu neurčitou Pravidelný měsíční příjem a možnost dalších prémií, 13.plat Příspěvek na stravování. 22 000 Kč

