Vedení Kolína má za sebou první setkání u kulatého stolu s investory z průmyslové zóny. Debata trvala přibližně dvě hodiny a vedení města tento první krok vidí pozitivně. „Velká část firem se vyjádřila tak, že tato setkání vítají, že chtějí s městem více spolupracovat,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar. Firmy by tak mohly podporovat kulturní a sportovní akce. „Nejsme jen sousedé, chtěli bychom být i partneři s firmami,“ podotkl.

Vizualizace obchodního centra v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. | Foto: archiv města

Další setkání by se měla zabývat konkrétními věcmi, město by se s firmami ze zóny rádo zabývalo třeba tím, jak udělat průmyslovou zónu komfortnější pro lidi, kteří tam pracují. „Ať už se to třeba týká sociálního zázemí, v drtivé většině se po prvním jednání vyjádřily firmy pozitivně,“ řekl Michael Kašpar.