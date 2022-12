Po odhlasování zastupitelstvem už zbývá pouze to, aby městská rada schválila přepravní podmínky a nový „ceník“. To se plánuje na pondělí 12. prosince.

Vyřešené jsou už i časové kupóny, které se prodávaly na měsíc nebo na tři měsíce. Prodej kupónů na tři měsíce už byl zastaven. U již zakoupených kupónů, které přesahují do příštího roku, se bude cestujícím jízdné poměrově vracet. „Jedná se jen o pár desítek kupónů,“ upřesnil místostarosta.

Jízdné zdarma přinese také změnu v tom, že nástup a výstup bude všemi dveřmi autobusů. Logicky už nebude nutné při nástupu chodit přes řidiče.

„Možná se to nezdá, ale když se sečte třeba 20 zastávek na lince, někde nastupuje jeden člověk, ovšem třeba na nádraží dvacet a několik minut to zabere. Mohla by se tedy i zlepšit plynulost naší MHD,“ připomněl starosta Michael Kašpar.

Zadarmo budou kolínskou MHD jezdit všichni, nejen Kolíňáci. Cestující se nebudou řidičům prokazovat, že jsou z Kolína. Výhodu budou mít i obyvatelé okolních obcí, jež jsou na kolínskou MHD napojené, tedy Veltrub, Ovčár a Polep. Do Kolína budou jezdit zadarmo.

Kolínská MHD přepraví ročně přes milion cestujících. Za letošek se projevil nárůst, až se vše v lednu sečte, bude to tedy ještě vyšší počet. Autobusy najezdí ročně zhruba 760 tisíc kilometrů.