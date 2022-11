„Živě si pamatuji, jak jsme v radě řešili, jestli se tento most má začít rekonstruovat z důvodu havarijního stavu a jestli bude větší průšvih, když se začne bez potřebných povolení, nebo to, když se opravdu stane něco fatálního,“ připomněla před slavnostním přestřižením pásky středočeská hejtmanka Petra Pecková administrativní potíže, které zahájení stavby provázely. „Samozřejmě jsme vyhodnotili, že papíry jsou jedna věc a stav mostu a to, že ohrožuje své okolí, je věcí druhou. Opravdu jsem most považovala za stavbu v havarijním stavu - stejně jako moji kolegové - a jsem ráda, že nakonec i odvážní úředníci na Stavebním úřadě v Kolíně došli ke stejnému závěru,“ dodala.

Šlo o obrovskou investici. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica vzpomínal, v jakém technickém stavu byl most před dvěma lety, kdy z říms opadávaly kousky betonu na lidi, kteří pod mostem procházeli, i na projíždějící vlaky. „Vyhodnotil jsem, že jde skutečně o rizikový most, a přestože nepatří státu, byl požádán SFDI o finance. Nebylo to jednoduché, ale povedlo se je najít. Loni se proinvestovalo 191 milionů, za které se podařilo opravit polovinu mostu. Letos jsme na to navázali, v rozpočtu se našly prostředky na druhou část. V současné době jsme byli požádáni o navýšení ještě o 15 milionů na vícepráce,“ shrnul Zbyněk Hořelica. Celkem rekonstrukce Nového mostu v Kolíně vyšla na 400 milionů korun.

Jak připomněl kolínský starosta Michael Kašpar, Nový most je pro Kolín strategicky velmi důležitý. Je jedním ze dvou místních mostů, pouze on je však určen i pro nákladní dopravu. „Touto spojkou mezi silnicí I/38 od Havlíčkova Brodu směrem na průmyslovou zónu a dálnici D11 projede denně přes 21 tisíc osobních aut a k tomu zhruba 1200 kamionů. Ty tudy v době opravy samozřejmě nemohly jezdit. Akce byla komplikovaná, ale jsem rád, že nakonec nedošlo na kompletní uzavírku, most byl stále průjezdný, stále tu byli pracovníci, o sobotách, nedělích,“ připomněl starosta. „Most byl otevřen v roce 1992, teď máme rok 2022 - doufám, že se tu sejdeme nejdříve za dalších 30 let, že most bude zase dlouhá léta sloužit,“ dodal.

Rekonstrukce Nového mostu trvala bezmála půl druhého roku.