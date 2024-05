Středočeský kraj investuje do nemocnic. Kolínská má získat nové vybavení

Dalších více než 240 milionů korun chce Středočeský kraj v letošním roce dát na investice do krajských nemocnic. Část peněz by šla i do Oblastní nemocnice Kolín, kde by přispěla na nové vybavení.

Kolínská nemocnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Žádosti jednotlivých nemocnic o dotace na konkrétní projekty projednali krajští radní minulý týden ve čtvrtek a a doporučili je ke schválení zastupitelstvu. Náměstek pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík předeslal, že ačkoliv krajské nemocnice procházejí nebývalým rozvojem a postupně se mění doslova před očima, přesto ještě zbývají pavilony nebo objekty, které zatím na modernizaci čekají. „Nemocnice samotné využívají řadu jim dostupných dotačních programů a nutno dodat, že jsou v tom velice úspěšné. Stále jsou však projekty, na které vhodný dotační titul vypsaný není, přičemž jejich provedení je nezbytné pro zajištění té nejlepší možné péče. A částka více než 240 milionů korun bude využita právě na ně,“ sdělil. V kolínských bytech řádí štěnice a švábi. Hobby postřik nepomůže, říká odborník Z daných 240 milionů korun má zamířit do Oblastní nemocnice Kolín 50 milionů. Nemocnice chce pořídit dva skiagrafické přístroje pro RTG oddělení nemocnice za 23 milionů korun, litotryptor pro urologické oddělení za 22 milionů korun a sonografický přístroj pro RTG oddělení za 5 milionů korun. Plány dalších nemocnic Také další krajské nemocnice mají plány. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov chystá rekonstrukci pavilonu gynekologie včetně vybudování 6. centrálního operačního sálu celkem za 40 milionů korun a rekonstrukci chirurgického pavilonu za 56 milionů korun. Oblastní nemocnice Kladno získá prostředky na dofinancování právě probíhající rekonstrukce bloku C2 a nové centrální rozvody klimatizace objektu C2, v celkové výši více než 26 milionů korun. Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi má dostat 43 milionů, které použije je na rekonstrukci pavilonu L, a Oblastní nemocnice Příbram chce příspěvek od kraje využít na odkup pozemků sousedících s areálem nemocnice za bezmála 24,8 milionu korun.

