Lidé, kteří svůj čas nabídnou ve prospěch ostatních, získají nové zkušenosti, větší rozhled, budou rozvíjet své komunikační schopnosti, ale i dovednosti v trénování paměti – a možná najdou i nové přátele. A nádavkem ještě dobrý pocit z trávení volného času s těmi, kteří to ocení; kontakt s dobrovolnickými návštěvami může přispět i ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Už jen tím, že se pro pacienty stanou mostem, který nemocniční prostředí propojuje s tím „venku“; se světem zdravých. Pouhá přítomnost dobrovolníka může pacientovi zlepšit náladu a přinést pohodu – což skutečně může pomoci léčit.

Mylná je přitom představa, že si dobrovolník může s pacienty jen povídat – a nemusí být jednoduché hledat další témata kromě počasí. Pod to, že se dá v nemocnici podniknout spousta dalších věcí, se Růžková klidně může podepsat. Při návštěvách, které bývají domluveny většinou na odpolední hodiny, je hospitalizované děti i dospělé možné potěšit rozmanitým způsobem: s pacienty se lze dohodnout třeba na předčítání literatury, hraní společenských her – ale možné jsou i jednoduchá výtvarná činnost nebo ruční práce.

FOTO: Kolín postaví dva nové bezbariérové byty

Nedojde naopak na to, že by měl příchozí nahrazovat práci odborného personálu: hlavním posláním dobrovolníků je dělat společnost, pozvednout náladu a už jen svou přítomností a věnovaným časem dát nemocným najevo, že je tu někdo, komu na nich záleží, kdo se zajímá o jejich názory a vyprávění. Ano; umět naslouchat také patří ke stěžejním dobrovolnickým dovednostem. S tím, že by dobrovolník přímo fyzicky pomáhal, se nepočítá.

Kdo by měl chuť věnovat dobrovolnické činnosti dvě hodiny týdně a je člověkem společenským a komunikativním, může se ozvat koordinátorce Sabině Růžkové; kontakt najde snadno na webu kolínské nemocnice. Podmínkou je věk od 18 let a bezúhonnost; je tedy třeba počítat s tím, že bude nutný i výpis z rejstříku trestů. Před započetím vlastní práce je také třeba absolvovat dobrovolnické školení – což se může stát přínosem i pro běžný život: nechybí poučení z oblasti zdravotnictví či sociální práce, ale i psychologie.