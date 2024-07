/FOTO, VIDEO/ V pátek 19. července to bude rok, co Kolín pohltil šok a smutek. A nejen Kolín. Ve večerních hodinách totiž hasičská cisterna mířící k požáru v Krakovanech havarovala v Ovčárecké ulici a člen posádky Zdeněk Hejduk mladší přišel o život. Výročí tragické nehody nezůstane bez povšimnutí. Město Kolín společně s hasičským záchranným sborem vytvořilo pietní místo, které bude nyní odhaleno.

Nehoda zasáhla snad každého, kdo se o ní dozvěděl. Odešel sympatický muž, táta malého syna, manžel, ale také syn a bratr. A to v pouhých 34 letech. V šoku byli nejen obyvatelé Kolína. Soustrast vyjadřovala celá republika: osobnosti, politici, ale třeba i trenér fotbalové Slavie Praha Jindřich Trpišovský, který Zdeňka Hejduka v Kolíně trénoval. Hasičský sbor uspořádal na Hejdukovu počest v den pohřbu spanilou jízdu městem, při průjezdu místem nehody každé auto zatroubilo, až z toho šel mráz po zádech. Na samotné poslední rozloučení pak dorazily zástupy lidí.



Snad každý si tehdy alespoň na okamžik položil otázku „proč?“ Co přesně vedlo k tomu, že byl zmařen mladý život i štěstí jedné mladé rodiny?

Pietní místo na počest zemřelého hasiče. | Video: Petr Procházka

Ve středu 19. července 2023 v Kolíně výrazně pršelo, silnice zůstaly až do večerních hodin mokré. Hasičská cisterna se vydala před 23. hodinou k požáru v obci Krakovany, po průjezdu přes Nový most však v Ovčárecké ulici zřejmě dostala smyk. „Řidič pravděpodobně nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. Vozidlo poté nejprve srazilo semafor, přičemž přišlo o pravé přední kolo. Následně se převrátilo a narazilo do budovy.

Policisté incident dlouho vyšetřovali, nyní však Deníku sdělili, k jakému závěru došli. „Kolegové vyšetřování uzavřeli s tím, že viníkem této dopravní nehody je řidič, ročník narození 1982. Výsledek šetření jsme předali státnímu zastupitelství, které jej obžalovalo za usmrcení z nedbalosti kolegy narozeného v roce 1989. Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ konstatovala Barbora Schneeweissová.

Páteční pieta

Již tento pátek uplyne od nehody rok a lidé v Kolíně si budou moci Zdeňka Hejduka mladšího připomenout. Město chystá společně s hasičským sborem odhalení pietního místa, které bude navždy připomínat jeho odkaz. Nacházet se bude bezprostředně u místa nehody u budovy 6. základní školy. Začátek pietní akce je naplánovaný na desátou hodinu.