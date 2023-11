Druhá etapa se do budoucna bude týkat lokality od divadla po úřad práce. Při poslední části se pak přemění světelná křižovatka ulic Kutnohorská, Mostní a Politických vězňů na kruhový objezd, jenž by měl zlepšit propustnost města. V souvislosti s tím by také měl být staronově obousměrný vjezd do centra.

Rozpočet na příští rok počítá rovněž s rekonstrukcí slepé části ulice Na Magistrále, kde kromě nového povrchu přibydou také nová parkovací místa. „Vše bude s minimálním zásahem do zeleně, kácet bychom měli asi jen tři stromy, za které uděláme novou výsadbu. Počet parkovacích míst by se tu každopádně měl navýšit o devětadvacet,“ podotkl starosta.

Sídliště se bude týkat také další chystaná rekonstrukce, konkrétně ulic Kremličkova a Radimského. Půjde o dokončení modernizace této lokality navazující na projekt Moravcova-Březinova. I zde město avizuje co nejmenší zásah do zeleně. „Ale na druhou stranu rozšíříme parkovací místa,“ poznamenal Michael Kašpar.

Ke zlepšení dopravní situace by mělo také dojít u 5. základní školy v ulici U Kostelíčka, která je momentálně slepá. Do budoucna by se ale měla jednosměrně napojovat na ulici Na Louži s možností odbočení pouze vpravo na světelnou křižovatku. „V čase, kdy jezdí rodiče s dětmi do školy, je tato lokalita velmi nepřehledná a řada řidičů se otáčí na samém konci u řeznictví. To už nyní nebude potřeba,“ upřesnil starosta.

Rozpočet pro rok 2024 se ale samozřejmě netýká pouze rekonstrukcí ulic. Budova ZŠ, MŠ a PŠ Kolín dostane novou fasádu. Na plaveckém stadionu má vzniknout zbrusu nový bazén pro batolata. V ulicích Benešova a Masarykova se počítá s novými pruhy pro cyklisty a střecha zimního stadionu se dočká opravy. „Chceme tam posléze nainstalovat fotovoltaické panely, ale to až v další etapě,“ doplnil Kašpar.

V plánu je také rekonstrukce Komenského parku, kde by mimo jiné měl přibýt i vodní prvek.

Počítá se rovněž s městkou hromadnou dopravou zdarma. „MHD zdarma bude pokračovat i v příštím roce,“ potvrdil tento týden starosta na svém Facebooku

Připomínky na schůzi

Kolínské zastupitelstvo bude rozpočet projednávat 4. prosince. Mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá připomněla, že ještě před tím si dokument budou moci prostudovat občané. „Nejpozději patnáct dní před jednáním bude jeho návrh vyvěšený na úřední desce,“ potvrdila s tím, že na samotné schůzi zastupitelstva pak bude moci kdokoliv z občanů rozpočet připomínkovat.