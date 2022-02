Rekonstrukce dalších ulic

Deset milionů korun město přidalo na rekonstrukce komunikací. Už vloni se vytipovalo osm ulic. Čtyři se stihly udělat na podzim, čtyři se budou dodělávat teď. A další se přidávají nyní. Na jaře chce město vyhlásit veřejné soutěže na opravy osmi až deseti komunikací. Odbor investic je nyní vytipovává.

Tam, kde už je to jasné a půjde o komplexní opravu včetně sítí, jsou Hnykova ulice za tři miliony, Sadová ulice za osm milionů a Karlova ulice, kde je připravený i projekt na rekonstrukci rohového oprýskaného domu co do fasády a výměny okem.

Tělocvičny dostanou novou podlahu

Přibyly také investice do škol a školek. Třeba v ZŠ Mnichovická a Ovčárecká se bude měnit podlaha v tělocvičnách. Na žádost fotbalového klubu dojde v areálu Sparty Kolín k výměně trávníku na hlavním hřišti. Podařilo se přidat peníze na přípravu kompletní rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice i třeba na projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu dětí a mládeže.

Obnova atria

Dvanáct milionů korun plánuje město dát na rekonstrukci atria budovy radnice. „Projekt je připraven a nejde pouze o atrium a jeho estetičtější vzhled, ale třeba také o opravu spodních částí omítek, kanalizace či odvlhčení. Jsme si vědomi, že jde o historicky cennou a samozřejmě památkově chráněnou budovu,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Střechy na městských bytových domech v Kolíně se dočkají opravy až po zimě

Podle tajemnice Dagmar Soukupové se chystají třeba texty v kovu, socha Deburaua a další motivy. „Máme toho hodně naplánováno, uvidíme, co se podaří, chceme vybrat firmy, které opravdu opravují historické stavby,“ dodala tajemnice.

Novinky na sportovištích

Čtyři miliony navíc půjdou do sportovišť. Na atletickém stadionu se bude pracovat na skladovacích prostorách pod tribunou, udělají se nové ochranné sítě do druhé kladivářské výseče. Ve Vodním světě budou nové venkovní pingpongové stoly, vymění se oplocení u letní plovárny, dojde ke kompletní rekonstrukci a doplnění kamerového systému v areálu, nově budou kamery i na parkovišti. Vodní svět bude mít také nové webové stránky.

Bude se na hřišti AFK sportovat? Město má obavu, že pozemky získají spekulanti

Pro fotbalisty se pořídí dvě velké sekačky na úpravu travnatých ploch po cca půl milionu korun, nový nakladač bude sloužit pro zimním stadionu, ale využije se třeba i na trávu ze všech sportovišť či uklízení parkovišť.