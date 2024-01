Slavnostní zahájení stavby bezbariérového podchodu na kolínském nádraží by mělo být 15. února. Kolínský starosta Michael Kašpar sdělil, že tuto informaci předala radnici Správa železnic. „Samozřejmě jsme rádi, že se konečně začne stavět, už je to opravdu dlouhé. A také na to budeme navazovat stavbou parkovacího domu,“ připomenul Kašpar. Parkovací dům má stát ve Starokolínské ulici a nabídne místa pro 360 vozidel.