V současné době se lze na nástupiště bezbariérově dostat pouze pomocí pojízdných plošin na schodištích ze současného podchodu. To se má brzy změnit. V místě stávajícího technologického tunelu vznikne podchod nový. Hotový by měl být do konce roku 2025 a mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová připomněla, že s nástupišti jej budou propojovat výtahy. „Současně se v celé stanici nainstaluje nový orientační a informační systém pro cestující. Práce by měly vyjít na 498,8 milionu korun, zakázku získala společnost IR.Construction,“ sdělila mluvčí.