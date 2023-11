/FOTOGALERIE, VIDEO/ Miss Kolínska pro rok 2023 se stala Laura Netyková. O vítězství dívky, která měla symbolicky startovní číslo 1, rozhodla porota na galavečeru v úterý 28. listopadu v Městském divadle Kolín. Kromě absolutní výhry získala ještě titul miss sympatie generálního partnera. První vicemiss se stala Nikola Čepeláková, druhou vicemiss je Viktorie Hovorková.

Finále Miss Kolínska 2023, úterý 28. listopadu. | Video: Deník/Michal Bílek

Finalistky soutěže se během večer představily ve čtyřech disciplínách, ve kterých měly šanci přesvědčit porotu o udělení co nejvíce bodů.

Po představení účastnic, které divákům obstarala moderátorka večera Petra Eliáš Voláková, následovaly rozhovory s jednotlivými dívkami. Ty na sebe v pár větách prozradily, jaké mají koníčky či čemu se v budoucnu chtějí věnovat. Zazněly pozice jako lékařka, svatební koordinátorka nebo dětská psycholožka.

Následovala volná disciplína, ve které měly soutěžící možnost předvést, čemu se ve volném čase věnují či co je baví. Dominoval tanec nejrůznějších stylů, svůj prostor ale dostal i zpěv či recitace. Na závěr programu dívky čekala módní přehlídka, kdy se na pódiu ukázaly v šatech ze salonu Victorie.

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Miss Kolínska 2023 e a také držitelkou titulu miss sympatie generálního partnera se stala Laura Netyková. Miss sympatie pak Amálie Vachtová. Korunku pro 2. vicemiss obdržela Viktorie Hovorková, 1. vicemiss se stala Natálie Čepeláková.

Absolutní vítězka se může těšit na cestu do Paříže, kterou získala jako dar od partnera soutěže. „Jsem naprosto nadšená, byl to úžasný večer. Všechny jsme předvedly parádní výkony, jsem na nás pyšná. Do Paříže se moc těším, hlavně na tu atmosféru,“ uvedla po své korunovaci Laura Netyková, která by se v budoucnu chtěla stát pediatričkou.

Během večera vystoupil zpěvák Petr Konývka. Předvedly se také tanečnice z kolínského klubu Crossdance.

Příští ročník není jistý

Zda se Miss Kolínska uskuteční i v příštím roce je nyní otázkou, na níž odpověď nezná v tuto chvíli ani ředitelka soutěže Gabriela Šubotníková. „S příštím ročníkem ještě uvidím. Možná si dáme motivační pauzu a uspořádáme další Miss Kolínska až za dva roky. Ale ještě nejsem rozhodnutá, těžko se o tom po takto úspěšném večeru mluví,“ řekla po vyhlášení vítězek.