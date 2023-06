/VIDEO/ Kolínská městská hromadná doprava je už půl roku zdarma. S tím se nabízí otázka, jestli se to městu vůbec vyplatí a zda se jeho cíl motivovat občany ke každodennímu využívání MHD místo jejich aut plní. Podle provozovatele, společnosti OAD Kolín, počet cestujících stoupl. O jak velký nárůst se přesně jedná, ale neví. Proto by OAD chtěla do svých vozů pořídit počítadla, aby měla lepší přehled.

Autobusy využívá po Kolíně díky jízdnímu zdarma více lidí. | Video: Petr Procházka

Že je v kolínských autobusech více cestujících, potvrdil ředitel OAD Kolín Martin Pípal. „Určitě evidujeme zvýšení počtu cestujících, a to především ve špičkách, to jest hlavně začátky a konce školního vyučování na linkách 3 a 5. Rovněž se výrazně zvýšily počty cestujících na lince 6, která zajišťuje mimo jiné návoz zaměstnanců do automobilky,“ sdělil.

Vedení radnice by chtělo MHD zdarma zachovat i v příštím roce. Místostarosta Michal Najbrt však zdůraznil, že se o tom bude teprve rozhodovat. „I v dalším roce je v plánu provoz MHD zdarma udržet. Nicméně to bude v rukách zastupitelů, kteří o rozpočtu města Kolína na rok 2024 budou hlasovat na prosincovém zasedání,“ zdůraznil.

Jako jeden z hlavních důvodů zavedení MHD zdarma uvádělo město motivování lidí k využívání hromadné dopravy, čímž by mohla v dopravně přetíženém Kolíně ubýt z každodenního provozu auta. Jak moc byl tento cíl splněn, ale místostarosta neví. „Počet cestujících však rozhodně stoupnul. Dlouhodobým plánem je motivace části populace využívat MHD zdarma pro pohyb po městě. Nicméně MHD zdarma je jeden z kamínků celé dopravní mozaiky,“ připomněl.

Mezi další možnosti, které radnice řeší, je podle něj například zavedení možnosti využití sdílených aut či sdílených kol. Právě ta s cílem ulevit dopravě ve městě od automobilů místních občanů zavedlo už mnoho měst v republice. Jen ve Středočeském kraji tuto dopravní alternativu pro občany zavedla třeba Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště či Kladno, kde disponují koly Nextbike. Nedávno se přidal i Benešov. Sdílená vozidla zase mají odezvu v Praze.

Nemají přesná čísla

Ačkoliv podle OAD Kolín počet cestujících se zrušením jízdného v MHD vzrostl, přesnými čísly společnost nedisponuje. Na otázku, kolik lidí opravdu jezdí v autobusech, chce najít odpověď pomocí zařízení na automatické počítání cestujících. Aktuálně možnost jejich instalace řeší s vedením města Kolín. „Vedení města jsme předali cenové nabídky od firem, které toto zařízení dodávají, a nyní město vyhodnocuje ekonomickou náročnost, zda by se na to v městském rozpočtu našly prostředky,“ uvedl Martin Pípal.

Pokud by se radnice rozhodla pro pořízení těchto počítadel, byly by pak dostupné zcela přesné informace z každého autobusu a zastávky, které by ukazovaly, kolik cestujících nastupuje a vystupuje. Vybavení jednoho autobusu touto technologií bude stát zhruba do 80 tisíc korun. Podle Michale Najbrta je ale pořízení těchto zařízení na místě. „Chceme mít k dispozici data o počtu přepravených cestujících. Smlouva se stávajícím dopravcem je ještě na necelých sedm let, proto nám investice do tohoto druhu systému přijde smysluplná a žádoucí, “ vysvětlil postoj radnice.

Na jízdné zdarma byly od začátku mezi občany dva protichůdné názory. Někteří bezplatnou přepravu uvítali, protože ulevila jejich rozpočtu. Mnozí dokonce začaly využívat autobus i na kratší trasy, třeba jen na dvě či tři zastávky, což by se jim při placení jízdenky nevyplatilo.

Druzí však byli pro zachování jízdného. Obávali se, že vlivem jízd zdarma klesne úroveň cestování. A ředitel OAD Kolín připustil, že některé potíže se objevily. „Samozřejmě, že bezplatná přeprava přilákala do autobusů i bezdomovce, kteří zapáchají, zůstávají po nich zašpiněná sedala a někteří se nebojí si v autobuse třeba i zapálit cigaretu. To někomu není úplně příjemné, což naprosto chápu,“ konstatoval.