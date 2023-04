Po delší době zavítala do Kolína opět jihočeská kapela Epydemye jejíž zpěvák a kytarista Miroslav Vlasák z města na Labi pochází a pamětníci si vzpomínají na jeho tehdejší první hudební krůčky třeba s rockovou kapelou dŘevěná včela nebo duem Tata Mia. V kolínském městském společenském domě na skupinu čekala ve čtvrteční večer stolová úprava a všechny zaplněné připravené židle.

Koncert kapely Epydemye. | Video: Zdeněk Hejduk

„Víme, že přijeli naši fanoušci z Liberce, Prahy, Rumburku nebo Seče, je tu někdo z Kolína,“ kontrolovala zpěvačka, hráčka na kontrabas a moderátorka celého večera Lucie Vlasáková a kupodivu se zvedl docela slušný les rukou. Lucie během večera pobavila publikum několika historkami, třeba o tom, jak přítomný bývalý spoluhráč jejího manžela a spoluhráče Mirka právě z dua Tata Mia může za jejich seznámení, přidala i zážitky se společnými dětmi.

Kapela má na kontě čtyři desky, za tu nazvanou Kotlina obdržela cenu Anděl v kategorii folk & country a zaobírala se na ní hodně vážnými tématy. „Tahle písnička způsobila to, že jsme tu naposledy hráli v klubu Scapino, bylo to u příležitosti odhalení desky Václavu Morávkovi na jeho rodném domě na Zálabí,“ připomněla Lucie Vlasáková před skladbou Tři králové.

Z této ceněné desky zazněly i smutná výpověď parašutisty Skočil jsem do tmy či Emigrantské sny. Epydemye ale umí i veselé písničky, které si s nimi s chutí zazpíval celý sál, jako třeba Dovolená. Ne všichni fanoušci vydrželi sedět, především ti, kteří si říkají Epy-ultras tančili od začátku a na poslední písničky na vyzvání Lucie Vlasákové přišli pod pódium. „Tady je pódium vysoké, takže bude vidět i přes vás,“ omluvila jejich přítomnost.

Nakonec se zpívalo a tančilo i přes několik přídavků. „Nám už je dost let na to, abychom odcházeli a zase přicházeli, my vám ty písničky zahrajeme hned,“ bavila Lucie. Po nich už byl čas na podepisování desek, triček i společné focení včetně hromadného snímku rodinných příslušníků a nejvěrnějších fanoušků.