V této souvislosti se Kolínský deník ptal občanů města, které další zastávky by podle nich potřebovaly rekonstrukci.

Jedna ze čtenářek sice konkrétní lokalitu neřekla, poukázala však na fakt, že plánované výměny jsou dobré, ale měly by následovat i další. „Že se budou některé přístřešky měnit, je fajn. Ale mělo by se v tom pokračovat, jelikož je ve městě dalších několik adeptů na opravu. Některé zastávky už opravdu přesluhují a nejsou hezké. Když už jsme vyměnili autobusy, proč si neudělat i to čekání o trošku příjemnější,“ shrnula.

To Petra Dušková jasný příklad, kde by obnovu uvítala, uvedla. „Mnoho lidí by určitě přivítalo při cestě do práce a z práce chybějící zastřešení autobusové zastávky stanice Kablo alespoň v jednom směru silnice. Ani na jedné straně zastřešená zastávka autobusu není, a to včetně lavičky,“ popsala.

Nejbližší zastřešená zastávka autobusu je až za kolejemi - stanice Místní dráha. Pro upřesnění se jedná o zastávky v ulici Havlíčkova, staví tam linky 2 a 22.

Vlasta Špuláková vyjmenovala hned několik lokalit. „Uvítala bych nové přístřešky na zastávkách v Jateční ulici, Táboritské ulici a u Lidlu. Jsem stará, a proto vidím věci kritičtěji, než když jsem byla mladá. Bydlím na svépomocném sídlišti a krom toho, že jsme si domy sami postavili, radnice nám neudělala na tomto konci města za šedesát roků nic,“ řekla.

Táboritskou ulici zmínil i další čtenář. „Autobusové zastávky jsou potřeba. Bohužel my, co čekáme na linku v ulici Táboritská máme smůlu. Přál bych všem si to tam zkusit ve větru a dešti,“ napsal.

Na některých těchto místech je však velkou otázkou proveditelnost. „V první fázi se nové přístřešky umisťovaly na místa, kde chyběly, a nyní vyměňujeme nové za staré, respektive za ty nejstarší. Co se týká ulice Táboritská, v celé ulici jsou příliš úzké chodníky, tudíž zde nelze přístřešek umístit. U zastávek Kablo to není možné z důvodů majetkových - nejedná se o městské pozemky, a opět je zde příliš úzký chodník,“ sdělila mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.