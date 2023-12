„Na celém světě si letos připomínáme 800 let od prvního postavení betléma Františkem z Assisi. Pokud se i vy chcete v Kolíně potěšit pohledem na svatou rodinu, přidáváme tipy, kde a kdy betlémy v různých provedeních najdete,“ avizuje na svém Facebooku město Kolín Malého průvodce po kolínských betlémech.

Malý průvodce po kolínských kostelech.Zdroj: město Kolín

Ten letos obsahuje šest zastavení. Některé betlémy jsou již na místě k vidění, jiné budou vystaveny až na Štědrý den. Všechny si pak zájemci budou moci prohlédnout do 7. ledna. Již nyní jsou betlémy k vidění na Bartolomějském návrší, Karlově náměstí a u Domu U Zlatého hroznu v Pražské ulici. Na Štědrý den se k nim pak přidají betlémy v chrámu sv. Bartoloměje a kostelech Nejsvětější Trojice a sv. Víta.

Bartolomějské návrší

Betlém s dřevěnými sochami v životní velikosti z dílny řezbáře Jiřího Halouzky

do 7. 1. 2024

od 9.00 do 19.00, na Štědrý den do 24.00

Karlovo náměstí

Keramický betlém Pavla Rajdla

do 7. 1. 2024

volně přístupný

Dům U Zlatého hroznu (Pražská 3)

Betlém figur z Polska

do 7. 1. 2024

volně přístupný

Chrám sv. Bartoloměje (v interiéru)

24. 12. - 7. 1. 2024

Kostel bude pro veřejnost o Vánocích otevřený 25. 12., 26 12., 30. 12., 31. 12., 1. 1., 6. 1., 7. 1. vždy v době od 14.00 do 17.00. Dále půl hodiny před mší svatou podle programu farnosti.

Betlém z let 1869 – 1870 vznikl z iniciativy kaplana Jana Svobody, autorem většiny figur byl lidový řezbář Josef Touša ze Zruče nad Sázavou.

Kostel Nejsvětější Trojice (Kutnohorská)

24. 12. - 7. 1. 2024

Půl hodiny před mší svatou podle programu farnosti.

Kostel sv. Víta (U Kostelíčka, Zálabí)

24. 12. - 7. 1. 2024

Půl hodiny před mší svatou podle programu farnosti (neděle a svátky 9.30)