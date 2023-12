Ceny předávali i další její členové, ředitelka pořádající Městské knihovny Libuše Vodičková, divadelní dramaturgyně a režisérka Dana Serbusová, novinář, fotograf a ředitel Městského společenského domu v Kolíně Zdeněk Hejduk a starosta města Kolína Michael Kašpar, který nad kláním mladých literátů tradičně převzal záštitu.

Vítězové letošního ročníku literární soutěže už jsou známí, zatím ale jen porotě

Celkem se letos sešlo 102 prácí. V nejmladší kategorii zvítězil David Hošek z páté třídy kolínské základní školy v Lipanské ulici, soupeřil s dalšími osmnácti účastníky. Padesát jedna děl dorazilo ve druhé kategorii žáků druhého stupně základních škol, v té si vítězství odnesla Linda Bašistová ze sedmé třídy ZŠ Mnichovická. Ředitelka Městské knihovny ocenila Karolínu Kolářovou, žákyni 8.B ze základky v Lipanské ulici, knihu ze svého bohatého portfolia věnovala coby cenu předsedkyně poroty Irena Fuchsová Nelle Hlebové, studentce kutnohorského gymnázia. Do městského společenského domu na nějakou akci s doprovodem si zajde Magdalena Zímová, studentka Obchodní akademie, protože její práce zaujala ředitele této organizace Zdeňka Hejduka tak, že jí udělil svoji cenu.

Absolutní vítězkou letošního ročníku se však stala studentka kolínského gymnázia Nela Bížová, která v konkurenci dvaatřiceti odevzdaných literárních útvarů nejstarší kategorie suverénně zvítězila.

Vyhrál smutný příběh

Irena Fuchsová, která z každé oceněné práce vždy četla úryvek, se pod dojmem emocí z této vítězné rozplakala. „Já vím, co tam je a nejsem schopna to přečíst, takové jsou v tom emoce. Přitom je to napsané tak nějak obyčejně. Ale já vám řeknu jiný smutný příběh a tím se odreaguji,“ vyznala se předsedkyně poroty.

S mírným zpožděním se dostavil i senátor za kolínský obvod Pavel Kárník, bývalý ředitel knihovny, který stál u zrodu této soutěže a léta byl také členem poroty. Ten si nechal poslat všechny tři vítězné páce a z nich vybral také tu Nelly Bížové a udělil ji pero ze Senátu. „Raději bych se u čtení smál a bavil, ale tohle bylo opravdu hodně silné,“ zdůvodnil volbu.

Oceněná autorka emotivně líčila osudy osmnáctiletého kluka vracejícího se z Kolína, kam uprchl s matkou, bojovat domů za svobodu. Jméno jeho vlasti nebylo nikde zmíněné, ale všem čtenářům bylo zcela jasné.