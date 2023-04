Od svého vzniku je lávka určena pro pěší a cyklisty, avšak auto po ní bez problémů rovněž projede. Vjet na ni však mohou pouze některá vozidla. Jde například o vozy integrovaného záchranného systému nebo auta zajišťující údržbu Kmochova ostrova. Osobní vozidla z běžného provozu sem nesmí. A jak naznačil starosta Kolína Michael Kašpar, do budoucna se to nezmění.

Supermoderní kravín: krmení krávám rozváží robot, přívěsek hlídá jejich pohodlí

„Lávka ze Zálabí na Kmochův ostrov by se neměla dlouhodobě přetěžovat. Posílili jsme druhou lávku z Rybářské ulice, teď má nosnost 10 tun. Lávka ze Zálabí ale od začátku nebyla koncipovaná, aby po ní jezdila těžká auta. Když tam jednou přejede záchranka nebo hasiči, nic se nestane. Ale dlouhodobě by to nešlo,“ zdůraznil.

Stovka zámků lásky

Stavba je oblíbeným místem zamilovaných. Páry sem na památku své lásky umísťují zámečky, podobně jako tomu je například na mostech v Paříži či v Benátkách. Zámků je tu nyní k vidění více než stovka, přesně 103.

Ačkoliv se hovoří o lávce, jde vlastně o třetí most v Kolíně. Zajímavostí je, že dodnes nemá jméno. Pojmenovali byste ji? A jak? Hlasovat můžete v anketě pod článkem.