/FOTOGALERIE, VIDEO, PŘEHLED/ Na velkém kruhovém objezdu v Kolíně se opět pracuje. Po rekonstrukci průtahu městem byl objezd v provozu jen pár týdnů. Pak se ale se pod silnicí objevila prasklá dutina. Problém se navíc nyní rozšířil. Ještě větší jáma je i o pár metrů dál na odbočce do ulice Dukelských hrdinů. Řidiči v Kolíně tak musí v těchto dnech brát v potaz další komplikace v dopravě.

Průjezd dopravním omezením na kruhovém objezdu. | Video: Petr Procházka

Na vozovce kruhového objezdu se nejdříve objevila jen menší propadlina, pod kterou následně dělníci objevili prasklou kanalizační dutinu. Termín opravy byl stanovený přibližně na dva týdny. Práce začaly 3. srpna, podle pracovníků na místě ale není vůbec jisté, zda se to do 17. srpna stihne. „Musíme zjistit, jaký je vlastně rozsah poškození v nově objevené propadlině a poté teprve budeme moci odhadnout termín dokončení,“ sdělili.

Z jámy momentálně dělníci bagrem odstraňují hlínu a nahromaděnou vodu. Podle jejich slov je zde pravděpodobně poškozená kanalizace či vodovod. To naznačil i starosta Kolína Michael Kašpar. „Je možné, že tlak způsobený opravou povrchu mohl poškodit podzemní infrastrukturu. Ale při původních pracích se zasahovalo pouze do hloubky asi 20 centimetrů, tudíž to je pro nás poměrně záhada,“ uvedl.

Zdroj: Petr Procházka

Zatímco probíhá rekonstrukce, komplikuje se dopravní situace ve městě. Dopravní omezení v okolí kruhového objezdu jsou rozsáhlá. Výjezd z ulice Dukelských hrdinů není na kruhový objezd možný. Do Havlíčkovy ulice se dá odbočit pouze z Polepské. Z té se rovněž řidiči dostanou i do ulice U Křižovatky. Do Jaselské ulice se dá odbočit pouze z ulice U křižovatky a výjezd je z ní možný pouze do Polepské. Z Havlíčkovy ulice se na kruhový objezd dostat nedá.

Dopravní omezení pociťují i cestující městské hromadné dopravy, jejíž linky musí nyní jezdit jinudy. Rekonstrukce se dotknula všech linek s výjimkou linky číslo devět.

Přehled dočasných změn v MHD

Linka č. 1 pojede ze zastávky Banka rovnou na nádraží, vynechá zastávku Poliklinika, takto pojede i v opačném směru z nádraží do centra.

Linka č. 2 pojede ze zastávky Banka na nádraží a vynechá zastávku Poliklinika. Dále bude z nádraží pokračovat přes kruhový objezd do Havlíčkovi ulice a dále na Šťáralku. Zpátky pojede z Havlíčkovi ulice kolem koupelen Ptáček, Plynárenskou přes kruhový objezd a kolem Futura na nádraží (vynechá zastávky Teslu a Tylovu).

Linka č. 3 pojede kolem Futura na nádraží a pak opět kolem Futura na zastávku Banka. Zpátky pojede ze zastávky Banka kolem Futura na nádraží a stejnou cestou zpět, obslouží Polikliniku a dále pokračuje směrem do Polepské.

Linka č. 4 pojede kolem Futura na nádraží a pak opět kolem Futura ke KB. Zpátky pojede od KB kolem Futura na nádraží a stejnou cestou zpět.

Llinka č. 4 nepojede přes Jaselskou, ale kolem KB i při cestě na nádraží, jinak se jí oprava křižovatky netýká.

Linka č. 6 nebude jezdit po ulici Jaselská, ale všechny spoje ulicí Kutnohorská kolem Komerční banky. Vynechají zastávku U Červených.

Linky č. 9 se omezení netýká.

Linka č. 10 pojede kolem Futura na i z nádraží.

Linka č. 30 pojede kolem Futura (po cestě obslouží Polikliniku) na nádraží a pak opět kolem Futura na zastávku Banka. Zpátky z centra pojede ze zastávky Banka kolem Futura na nádraží a stejnou cestou zpět, obslouží Polikliniku a dále pokračuje směrem do Polepské.

Zdroj: FB/MÚ Kolín