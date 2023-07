/FOTO, VIDEO/ Sotva skončily opravy bývalého průtahu městem, přesunuly se práce na silnici v Kolíně do další lokality. Ulice Královská cesta už rekonstrukci potřebuje. Příjezdová cesta k hale prvoligových basketbalistů je plná výmolů a vyhnout se jim je prakticky nemožné.

Opravy ulice Královská cesta začínají. | Video: Petr Procházka

Královskou cestu čekají rozsáhlé práce. Opravovat se totiž nebude jen samotný asfaltový povrch. Kolínský starosta Michael Kašpar sdělil, že kompletní opravou projde celá lokalita - od restaurace U Červených po křižovatku s ulicí Polepská. „Postupně budou rekonstruovány inženýrské sítě, veřejné osvětlení, chodníky, vozovka a rovněž navýšíme počet parkovacích míst,“ uvedl.

Co bude s bývalou poštou na Zálabí? Nejdříve musí projít rekonstrukcí

Práce potrvají do poloviny března 2024. „Polepské jako takové by se to nemělo nijak dotknout, jde opravdu jen o ulici Královská cesta,“ zdůraznil místostarosta Kolína Michal Najbrt, že jedna z hlavních tepen města zůstane plně v provozu.