Jde o pozemek ve Školské ulici za domem dlouhodobě určeným k demolici, tedy sousedící s bývalou prádelnou. Jeho získání je podmíněno úspěchem v dražbě. „Město má o pozemek zájem, vytvořil by logický celek s pozemky okolo,“ předesílá starosta Michael Kašpar.

Radnice má na tomto pozemku vytipovanou možnost parkování, takovou skrytou, ale velmi příhodnou. „Do centra je to blízko, k nádraží je to blízko, myslím, že jde o strategické místo,“ řekl starosta. Město je podle jeho slov přihlášeno do aukce, která bude během tohoto měsíce, vyvolávací cena pozemku o výměře zhruba 400 čtverečních metrů je 351 tisíc korun.

Město hodlá koupit také tři pozemky v Jaselské ulici, travnatý prostor za veterinární klinikou Elza. Jsou to menší kousky mezi městskými plochami. Do budoucna by tam podle starosty mohlo vzniknout odstavného parkoviště. I v případě těchto pozemků, které prodává Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bude probíhat aukce. Vzhledem k umístění ploch je ale pravděpodobné, že by město mohlo být jedním z mála zájemců, a získat tak pozemky za částku kolem tři čtvrtě milionu korun.

V případě pozemků v třetí lokalitě se jedná o přímý výkup od Českých drah. Jde celkem o tři pozemky z velké části v místech, kde bývá pouť. Město v této lokalitě vlastní hodně ploch, ale další tři o rozměrech 990, 570 a 815 metrů, tedy celkem něco přes 2300 metrů čtverečních, v majetku města nejsou. Zastupitelstvo již schválilo koupi těchto ploch za 1,2 milionu, konkrétně za 506 korun za čtvereční metr.

„Jedná se o poměrně strategickou věc,“ podotkl Michael Kašpar. „Až SŽDC dokončí podchod pod nádražím směrem na Starokolínskou ulici, chceme v této lokalitě navázat výstavbou parkovacího domu, který by měl ve městě vyřešit všechno podstatné kolem parkování,“ vysvětlil starosta.

Jak dodal, vedení města si je vědomo, že za dva roky, tedy do dalších komunálních voleb, výstavbu parkovacího domu určitě nestihne. „Chceme proto připravit projekt, studie už je hotová. Parkovací dům by mohl pojmout až 400 aut. Důležité je samozřejmě získat na výstavbu prostředky, v dalším programovacím období budeme žádat o dotaci,“ doplnil starosta Kašpar.