/FOTOGALERIE/ Jeden z nejlepších kolínských koncertů poslední doby se odehrál ve čtvrtek v kolínském Městském společenském domě, kde se na svém šestnácti bodovém tuzemském turné nazvaném Live In The Czech Republic zastavila britská kapela Hardwicke Cirkus.

Z koncertu v Městském společenském domě v Kolíně britské kapely Hardwicke Cirkus. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Předvedla melodický rock s kytarami, saxofonem a klávesami míchající drsnost a drzost Rolling Stones s melodičností jiných kapel. Kytarista, zpěvák a skladatel Jonny Foster bavil publikum automatickým překladačem v mobilu, když do něj uvedl některou z písniček a do mikrofonu jej z telefonu do češtiny přeložil nezúčastněný ženský hlas.

Kapela ale rozdávala plnými hrstmi především muziku, a i když fanoušků nedorazilo mnoho, všichni věděli, na co přišli, takže hned od začátku vytvořili perfektní atmosféru.

O přestávce pak obklopili stánek, aby si zakoupili tričko či novou desku v podobě CD či vinylu. Po pauze kapela ještě přidala a když saxofonista Jack Pearce seskočil mezi tancující, atmosféra gradovala a jednu z fanynek vytáhl na pódium. V závěru přídavkovou písní kapela zvedla ze židlí a roztančila už úplně všechny přítomné.

„Byl to naprosto fantastický koncert, ti muzikanti jsou skvělí srdcaři, jací se jen tak nevidí, úžasný zážitek,“ chválil Martin, jeden z pravidelných návštěvníků kolínských kulturních akcí.