„Z celkových výdajů přes 35 milionů korun jsme získali dotaci přes 29 milionů korun,“ konstatoval. Mezitím práce, které se rozjely v první polovině července, pokračují. Park je nyní oplocený a průchod není možný. Nejrychlejší je prostor obejít Smetanovou ulicí.

Revitalizace, které se ujala společnost Sates Čechy, má zajistit kompletní vizuální proměnu. „Vzniknou nové cesty, veřejné osvětlení, vodní prvek, toalety a květinové záhony. Stávající dřeviny budou odborně ošetřeny a u keřů bude proveden omlazovací řez, případně budou přesazeny do jiné lokality,“ připomněl Kašpar.

Až bude obnova hotová, měl by se park ještě více zelenat. „Snažili jsme se, aby zeleň přibyla. Takže se budou hodně vysazovat keře a květiny. Kácet by se mělo v jednotkách kusů a půjde pouze o nebezpečné dřeviny,“ prozradil starosta. Hotovo by mělo být ještě letos.