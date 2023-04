Vedení dotčených obcí se k věci staví různě. Například podle starosty Jestřábí Lhoty Václava Nedbala jde o zcela legitimní nárok Kolína. „Vše je o dohodě. My jsme nedávno dělali školku a sousední Volárna nám také na své děti přispívá,“ konstatoval Nedbal.

Vedení Ratboře chce vědět, k čemu peníze poslouží

Naproti tomu ratbořský starosta Milan Jeneš avizoval, že bude chtít vysvětlit, k čemu přesně by vybírané poplatky sloužily. „Ještě pořád nemáme žádné oficiální detaily, každopádně jsme to řešili na schůzce všech starostů z okresu. Velmi záleží, kam až by se částka postupem času mohla vystoupat. Určitě budu chtít slyšet racionální důvody, k čemu budou vybírané peníze sloužit,“ uvedl Jeneš a zdůraznil, že se pořád jedná o děti, a nechce se prý nechat vydírat tím, že by v případě neplacení žáci na kolínské školy nesměli.

Základní školy v Kolíně jsou plné. Obce zřejmě budou za přespolní žáky platit

„Je nesmysl, abychom naše děti vozili bůh ví kam do školy. To by byla hrozná ztráta času. Pokud nedostanu dostatečné důvody, chtěl bych se spojit s ostatními starosty, kteří jsou jsou proti, a jednat s Poslaneckou sněmovnou ČR,“ plánuje Milan Jeneš.

Problém může nastat v budoucnu, říká třídvorská starostka

Obec Tři Dvory s 10 tisíci souhlasí. Starostka Jitka Vokolková však upozornila, že by se situace mohla stát problematičtější časem, pokud se platby začnou nabalovat. „Jestliže budeme za letošní nováčky platit dál a k tomu za další a další prvňáky, tak by se celková platba mohla vyšplhat do statisíců. To už by mohl být problém. Ale oficiálně nám ještě nikdo nic nesdělil, teprve budeme s kolínskou radnicí jednat,“ řekla.

Jiná města? I desítky tisíc za dítě

Otázka přeplněných škol je ožehavá pro mnoho měst nejen ve Středočeském kraji. A mnohdy radnice přistoupily i k radikálnějšímu řešení než Kolín. Podle informací Deníku chtějí například v Berouně za každé dítě vybírat 32 tisíc. V Kutné Hoře pak dokonce nové smlouvy o školské spolupráci vůbec uzavírat nebudou, jelikož to kapacity škol nedovolí.