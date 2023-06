/FOTOGALERIE, VIDEO, PROGRAM/ Ve čtvrtek v podvečer odstartuje již 58. ročník mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín. Návštěvníci se i letos mohou těšit na přehlídku dechových orchestrů, taneční um mažoretek i vystoupení hudebních hvězd. Svou účast letos přislíbila skupina Čechomor nebo zpěvák Richard Müller.

Ze sobotního dění 57. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Kmochův Kolín. | Foto: Zdeněk Hejduk

Kmochův Kolín začne ve čtvrtek 8. června v 16 hodin procházkou městem po historických památkách. Role průvodce se ujme starosta Kolína Michael Kašpar. „Ve čtvrtek se těším, sejdeme se v 16 hodin u radnice a půjdeme přes zámek a sklepy pod Ceropem směrem k židovskému ghettu, domům Na Hradbách a Bartolomějskému návrší,“ napsal na svém Facebooku.

Od 17 hodiny pak bude program pokračovat na Kmochově ostrově otevřenou ulicí. Zahraje kapela Rajtaraj.

Kmochův Kolín 2022: průvod městem

Hlavní program festivalu pak odstartuje v pátek 9. června na Karlově náměstí. Stejně jako v minulých letech budou vystoupení probíhat na kolínském náměstí na dvou pódiích. Jako první se představí Kolínská filharmonie, zahraje ale i dechový orchestr Základní umělecké školy Františka Kmocha Kolín či slovinská Mestna godba Kamnik. Tahákem pátečního dne bude večerní koncert slovenského zpěváka Richarda Müllera, který by měl začít ve 22 hodin. Program pak od 23:15 zakončí Superhero Killers.

V sobotu už se program rozjede naplno na několika místech. Kromě Karlova náměstí, kde se začne v 9.30, se mohou náštěvníci těšit na vystoupení i v kolínské synagoze, v chrámu sv. Bartoloměje, v DDM Zámecká, v domově pro seniory a Senecuře, na centrálním hřbitově a v neposlední řadě v dělnickém domě ve Velkém Oseku. Nebude chybět ani tradiční velký průvod Kolínem za účasti všech účinkujících. Vyjde od Vodního světa ve 14 hodin a zamíří do centra. Na Karlově náměstí se přes den představí nespočet orchestrů. Vrcholem programu pak od 19 hodin koncert skupiny Čechomor v doprovodu Martiny Pártlové. Koncerty pak budou pokračovat i v neděli, kdy je v plánu mimo jiné i od 14 hodin Monstrkoncert. Jeho hlavními hosty budou Anna Julie Slováčková a Felix Slováček ml. V 16 hodin pak celý festival završí vystoupení smyčcový orchestr Archi ZUŠ Františka Kmocha Kolín.

Běh i jízda vláčkem

V rámci festivalu jsou připraveny i doprovdné akce. Otevřena bude rozhledna vodárna Kolín nebo věž Práchovna. Na sobotu je připraven 12. mezinárodní festival běhu. Zájemci se také budou moci o víkendu svézt vláčkem po Kolínské řepařské drážce.

Program Kmochova Kolína

Čtvrtek 8. 6. 2023

PROCHÁZKA MĚSTEM

16.00–18.00 Prohlídka města s výkladem Procházka po historických památkách města Kolína. Sraz v 16 h před radnicí, zakončení na Kmochově ostrově.



OTEVŘENÁ ULICE – KMOCHŮV OSTROV

17.00–20.00 Otevřená ulice otevírá Kmochův Kolín. K poslechu hraje kapela Rajtaraj.



Pátek 9. 6. 2023

KARLOVO NÁMĚSTÍ

16.05–16.35 Kolínská filharmonie

16.40–17.25 Dechový orchestr ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

17.30–18.15 Velký dechový orchestr Kolín – Dolní Chvatliny

18.20–19.05 Mestna godba Kamnik, Slovinsko

19.10–19.20 Slavnostní zahájení

19.20–20.05 Harmonie 1872 Kolín

20.15–21.40 Kolínský Big Band s hostem Martou Kloučkovou

22.00–23.10 Richard Müller

23.15–01.00 Superhero Killers



Sobota 10. 6. 2023

DOMOV PRO SENIORY KOLÍN

10.30–11.15 Harmonie 1872 Kolín



VELKÝ OSEK, DĚLNICKÝ DŮM

10.00–11.00 Mogyorósbányai Fúvószenekar, Maďarsko



KARLOVO NÁMĚSTÍ MODERUJE

09.30–09.55 Bubeníci ZUŠ Klementa Slavického Praha 5 – Radotín

10.00–10.45 Dechový orchestr ZUŠ J. N. Filcíka Chrast

10.50–11.35 Koletova hornická hudba Rtyně v Podkrkonoší

11.40–12.25 Godbeno društvo Nabrežina, Itálie

12.30–13.15 Dechový orchestr ZUŠ Klatovy

13.20–14.05 Žižkovská smršť

14.20–15.20 Moderovaný příchod průvodu na Karlovo náměstí

15.20–15.30 Slavnostní přivítání účastníků festivalu

15.30–16.15 Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

16.20–17.05 Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov

17.10–17.55 Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

18.00–18.45 Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou

19.00–20.25 Čechomor s Martinou Pártlovou

20.30–23.30 Sokolka ze Šakvic Křídlovanka Tancovačka, společný blok

23.40–01.00 Lazy Brass



CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE MODERUJE MICHAEL KAŠPAR

20.30–22.00 Nocturno Městská hudba Františka Kmocha Kolín se sólisty Ondřejem Peterou a Zuzanou Konvalinovou



SENECURA KOLÍN

14.00–14.30 Květovanka



DDM ZÁMECKÁ

16.30–18.30 Květovanka



SYNAGOGA MODERUJE KLAUDIE KAZDOVÁ

17.00–17.20 Akordeonový soubor ZUŠ Fr. Kmocha Kolín a ZUŠ Kutná Hora

17.20–17.40 Václav Nedbal a Jana Svobodová

17.40–18.00 Dechový kvintet Lišák Jaromír

18.00–18.30 Ondřej Petera

18.40–19.00 Uršula Heřmánková a Jiří Vaníček

19.10–19.30 DUO TR – BRASS, Španělsko, Litva

19.40–20.10 Petra Ernyeiová: Písně židovských autorů

20.20–21.10 Aida Mujačič: ladino a balkánské písně



KOLÍNSKÝ CENTRÁLNÍ HŘBITOV

13.00 Pietní akt (odjezd autobusů pro veřejnost ve 12.40 h z autobusové zastávky na Karlově náměstí)



VODNÍ SVĚT KOLÍN

14.00 Velký průvod městem s účastí všech účinkujících a hostů. Začátek u Vodního světa Kolín.



Neděle 11. 6. 2023

KOMENSKÉHO PARK

10.00–11.15 Věnovanka 11.30–13.00 Leškovanka



KARLOVO NÁMĚSTÍ

08.00–12.00 Veřejná zkouška monstrkoncertu

12.15–13.00 Show mažoretek

13.05–13.50 Mogyorósbányai Fúvószenekar, Maďarsko



Monstrkoncert, hosté Anna Julie Slováčková, Felix Slováček ml.

14.00–14.40 Blok A: DOM ZUŠ Jeseník, DOM ZUŠ Krnov, DO ZUŠ Němčice nad Hanou, DO ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

14.55–15.35 Blok B: DO ZUŠ J. N. Filcíka Chrast, DO ZUŠ Klatovy, Žižkovská smršť, Koletova hornická hudba Rtyně v Podkrkonoší, MhFK Kolín



15.40–15.55 Finále s Františkem Kmochem

16.00–17.00 Smyčcový orchestr Archi ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

(změna programu vyhrazena, celý program naleznete zde)