Až do 6. ledna bude kluziště uprostřed náměstí přístupné veřejnosti každý den od 9 do 21 hodin. Poté se přemístí do areálu střední průmyslové školy, kde zůstane až do 6. března.

Plocha o rozměrech 20 x 10 metrů není tvořena skutečným ledem, ale polymerovým. „Povrch kluziště značky Glice je špičkový produkt na trhu umělých ledových ploch, vyvinutý ve Švýcarsku. Jeho výhodou je zejména neomezená bruslařská sezona, minimální údržba, dlouhá životnost a kvalitní zpracování,“ představila novinku radnice.

Na ploše se bruslí stejným způsobem a se stejným vybavením jako na vodním ledu. Výhodou prý je, že pády na umělém ledu méně bolí a plocha nestudí.

Děti do deseti let věku, které smí na kluziště pouze v doprovodu rodičů nebo jiných dospělých starších osmnácti let, musí mít povinné helmy.

Podívejte se: Na kolínské Karlovo náměstí už dorazilo mobilní kluziště

Podmínkou vstupu na kluziště jsou dobře nabroušené brusle. Tuto službu mohou bruslaři využít na zimním stadionu od pondělí do pátku od 13 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin nebo u ledové plochy u Vodního světa v pondělí, ve středu a v pátek mezi 15. a 17. hodinou.

Kolíňáci už vánoční kluziště na náměstí obhlížejí a fotografují. Podle ohlasů na sociálních sítích se většinou těší, v menší míře se ozývají hlasy, že je to zbytečné a drahé v době, kdy se musí šetřit, a že v Kolíně je jiných příležitostí k bruslení dost.

„Četl jsem, že to má stát milion. Nedokážu posoudit, jestli je to moc. Možná ano, ale když se dnes člověk podívá na ceny všeho ostatního, které jsou třeba i u potravin dvojnásobné, tak je to možná normální cena,“ poznamenal na náměstí mladý tatínek, který si kluziště přišel prohlédnout spolu se synem. „My s dětmi určitě přijdeme hned, jak se to otevře,“ řekla Monika Švejcarová, „myslím, že to bude moc pěkné. Zabruslit si na svátečně vyzdobeném náměstí, u svítícího stromu a za zvuku vánočních koled je něco jiného než jít běžně na bruslení.“