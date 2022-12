„Nějak málo to klouže,“ zkoušeli to pořádně rozjet dva sourozenci. „Ale zase nejsou mokří, když upadnou,“ pochvalovala si naopak jejich maminka umělou ledovou plochu, která nestudí a prý je i o něco vlídnější právě při případných pádech.

Vstup je na vlastní nebezpečí, děti do deseti let musí mít ochranné helmy. Na plochu se vstupuje pouze s nabroušenými bruslemi, vstup v obuvi je zakázán stejně jako konzumovat na kluzišti jídlo nebo nápoje.

Kam s vánočním stromkem? Kolínská radnice vyzývá k odvozu na sběrný dvůr

Kluziště, které je přístupné veřejnosti od 9 do 21 hodin, zůstane na náměstí do 6. ledna. Pak se přestěhuje do areálu Střední průmyslové školy strojní v Heverově ulici, kde ho budou moci bruslaři využívat až do 6. března.