/FOTO, VIDEO/ Lidský věk se stále prodlužuje, nicméně dožít se úžasných sto let není zatím ještě tak časté. Na Kolínsku se letos tohoto jubilea dožívá pět oslavenců. Při této příležitosti dostávají rozhodnutí o navýšení starobního důchodu, které jim náleží ze zákona, a samozřejmě nemůže chybět spousta gratulací.

Z oslavy 100. narozenin Josefa Machky | Video: DENÍK/ Jana Martinková

Jedním z občanů, kteří letos krásnou stovku slaví, konkrétně v březnu, je Josef Machka, rodák z Klášterní Skalice, nyní třetím rokem žijící u dcery v Kolíně.

Životního jubilea se dožívá v pěkném zdraví, jen sluch trochu neslouží, ale na to v rodině našli vychytávku: sluchátka a mikrofon. Rodinní příslušníci soudí, že na sluchu se oslavenci možná částečně podepsala i činnost během vojny, kdy sloužil u letectva a pak u pyrotechniků. „Zneškodňovali jsme i takové desetitunové macky,“ zavzpomínal oslavenec.

Nejen Třídvorská ulice. Řidiče v Kolíně čekají uzavírky na několika místech

Pomocí mikrofonu si s dlouholetým obyvatelem přijel do Kolína popovídat i starosta Klášterní Skalice Jaroslav Lukeš. A ačkoliv to můžeš znít neuvěřitelně, zavzpomínali spolu i na to, jak si ještě před pěti lety Josef Machka dokázal sám zaházet výkop po přípojce kanalizace.

„Kdybyste přišli ještě před pár lety, táta by vzal harmoniku a odcházeli byste ve dvě ráno,“ smála se dcera Jiřina při myšlence na otcovu zálibu, kterou celý život dělal radost širokému okolí.

Rodný dům stále stojí

V rodné Klášterní Skalici si dlouho lámali hlavu, jakým dárkem udělat svému jubilantovi radost. Nakonec kromě jiného přijeli zástupci obce s krásným zarámovaným blahopřáním, na kterém je zachycen domek, ve kterém Josef Machka s rodinou takřka celý život žil. „On pořád ještě stojí!“ radoval se oslavenec.