Jednoduše řečeno: příliš si Kolín vyskakovat nehodlá. Zcela jistě se tak nedostane třeba na plánovanou stromovou kapli na kopci na Vinici, nebude možné udělat ani všechny zamýšlené rekonstrukce, ať už silnic, tak budov. Navíc Kolín stále musí počítat s výdaji na splácení dluhů, tedy dvou úvěrů na výstavbu bytů přednostně určených pro zaměstnance automobilky a v rámci průmyslové zóny ještě návratné finanční výpomoci od státu.

Celkově tak město příští rok zaplatí na dluhové službě 67,5 milionu korun. Kdysi sice splácelo mnohem více, cca sto milionů ročně, nicméně ještě do roku 2026 budou splátky ve výrazné výši, následující dva roky poté již podstatě méně.

Celkové příjmy má na rok 2021 Kolín naplánovaný na 1,074 miliardy, výdaje pak na 1,070 miliardy, tedy rezerva jsou přibližně 4 miliony.

Jednou z nemnoha položek, kde město počítá s navýšením příjmů, je třídění odpadu. Před pěti lety mělo za třídění odměnu kolem dvou milionů, letos už asi 3,5 milionu a příští rok počítá se čtyřmi miliony. „Od ledna se totiž budou moci třídit plechovky, zkrátka lehký kov,“ připomněl starosta. Lehké kovy se budou házet do žlutých popelnic, nejen do velkých kontejnerů. Kolíňáci mají navíc další zhruba tři tisíce nádob přímo v domácnostech.

Z investičních výdajů je prioritní rekonstrukce ulice Na Magistrále, a to nejen komunikace, ale také parkovacích míst, zeleně, chodníků a dalších prostor. Měla by také začít rekonstrukce Kolínské ulice v Sendražicích, konkrétně první části kolem Parama.

Milion korun město vyčlenilo na přebudování starého asfaltového hřiště v Čechových sadech. Plánovalo se totiž, že až se zrekonstruuje nový sportovní areál za Billou, toto staré hřiště se prostě zruší. A tak se také stane. Z vysloužilého hřiště vznikne parkovací plocha pro 30 až 40 aut.

Dojít by příští rok mělo také na opravu lávky přes Polepský potok, která z poloviny patří Kolínu, z poloviny Polepům, takže se také o náklady na polovic podělí.

Osm milionů korun má radnice v rozpočtu vyčleněno na obnovu prostoru u gymnázia, kolem sochy T. G. Masaryka.Je to projektantská cena, třeba se vysoutěží levněji,“ uvedl dále starosta Kašpar. Práce by měly obnášet odvodnění budovy z této strany, mělo by dojít k rekonstrukci betonových chodníků, vysázení aleje cca 30 stromů, přibudou lavičky.

Investovat bude Kolín také do sítí, připravená je rekonstrukce kanalizace v Lipanské ulici včetně následně povrchů, chodníků, osvětlení. Pokračovat budou také práce na kanalizaci v Zibohlavech, do podzimu by měla být hotová.

Do poloviny příštího roku by měla být dokončená sportovní hala v Borkách, kde se plánuje také rekonstrukce příjezdové komunikace ke sportovištím. „Směrem od atletického stadionu by se měla komunikace rozšířit, ze současné úzké by měla být obousměrná. Měl by vzniknout i kruhový objezd a zastávka MHD. Trojka dnes končí u zimního stadionu a dál musí lidé pěšky nebo na kole,“ vysvětlil starosta důvody, proč se autobusové linky protáhnou až k atletickému stadionu.