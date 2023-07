Zahánení nudy i touha po vzrušení

Podle Petra Steklého, ředitele organizace Prostor plus, která se zabývá prevencí pro teenagery, jde o škodlivý dopad sociálních sítí. „Máme zjištěné, že děti od 12 do 17 let mají v průměru devět profilů, které na sociálních sítích užívají. Vystupují tam pod různými pseudonymy a zabíjí tím svou nudu a volný čas. Domlouvání se na bitkách může uspokojovat určitou touhu po vzrušení,“ řekl Steklý.

V řadě případů podle ředitele k reálnému střetu nedojde, děti pouze pokouší, kam až druhá strana zajde. To může být i tento případ, protože poté, co se o něm začalo mluvit na sociálních sítích, instagramový učet StreetfightKolin ze sociální sítě zmizel. Pravděpodobně ho autor výzvy k bitce smazal, nebo skryl před veřejností. Pryč je také příspěvek na Facebooku. Kolínskému deníku se však ještě před tím podařilo zajistit jeho screen.

Screen příspěvku:

Zdroj: Deník/Petr Procházka

Zároveň však platí, že pokud k souboji opravdu dojde, nemusí to nutně být spojené s předchozí domluvou. „Dva znepřátelení jedinci se mohou potkat, vyměnit si ostřejší slova a pak už nejdou pro ránu daleko. Tím nechci říci, že nemůže dojít ani k předem domluvenému střetu,“ upozornil Petr Steklý.

Ačkoliv internetový příspěvek naznačoval i možnost zásahu policie, tisková mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová uvedla, že její kolegové zatím žádné incidenty spojené s boji nezletilých hlášené nemají. Nabádá však k opatrnosti. „Nikdo nám žádný takový případ nehlásil. Pokud by si však lidé něčeho všimli, prosím, ať neprodleně kontaktují linku 158 či navštíví nejbližší policejní stanici. Jde o zdraví nezletilých, tudíž o velmi citlivé téma,“ říká Schneeweissová.

Chování Tadeáše Růžičky nepomohlo

Podle profesionálního trenéra smíšeného bojového umění MMA Lukáše Blažka se takovýchto bojů jen málokdy účastní jedinci, kteří chodí zápasit do tělocvičen. Ti mají svých příležitostí dost a nemusí boje vyhledávat jinde. Pokud by však u některého ze svých svěřenců na něco takového přišel, určitě by to řešil.

„Vzal bych si ho stranou a promluvil bych si s ním. Pokud bych zjistil, že v tom pokračuje, samozřejmě by skončil," zdůraznil Blažek. „Takoví jedinci se nebojí policie. Navíc jim teď neudělal úplně dobrý vzor MMA bojovník Tadeáš Růžička, známý jako Mawar,“ okomentoval potencionální účastníky pouličních bojů sportovní trenér. Zápasník Tadeáš Růžička na ulici fyzicky napadl jiného muže, vše si navíc natočil na mobil a chlubil se tím na sociálních sítích.

Obecně však domlouvání bojů podle Blažka není nic nového. „Úplně to kopíruje minulost. Lidi chodili na pole na domluvené střety, tehdy to bylo velmi organizované. Mohli se utkat jeden na jednoho, ale taky 600 na 600. Dnes je to samozřejmě podpořené internetem,“ poznamenal.

Na to, že pouliční boje bývaly dříve i věcí Kolína, a to i v nedávné minulosti, zavzpomínal dnes už dospělý Michal, jenž se v těchto kruzích pohyboval. Podle něj k zápasům docházelo na Kmochově ostrově. „Třeba v roce 1991 se pár zápasů odehrálo v altánku Kmochova ostrova. Prostě si dva borci domluvili fight a bylo tam i dost diváků,“ prozradil pro Deník Michal.